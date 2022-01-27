МИД: Содержание ответа США станет известно в ближайшее время

"Что касается содержания ответа, я думаю, оно в самое ближайшее время станет известно широкой общественности, потому что, как нам сказали американские коллеги, хотя они и предпочитают, чтобы документ остался для конфиденциального дипломатического диалога, но он согласован со всеми союзниками США и с украинской стороной​​​. Поэтому у меня нет никаких сомнений, что в самое ближайшее время он "утечет"", - заявил Лавров.

Ранее министр отмечал, что если американская сторона попросит не обнародовать свой ответ, то Москва этого делать не станет, хотя, по его словам, суть ответа заслуживает, чтобы общественность в России и других странах была поставлена в известность.

Как заявил ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, в ответе американской стороны отмечены пункты, по которым Вашингтон и Москва могут найти точки соприкосновения. Он отметил, что США готовы развивать сотрудничество с РФ в тех сферах, где это возможно, хотя не намерены поступаться принципом "открытых дверей в НАТО".