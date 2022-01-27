МИД: Содержание ответа США станет известно в ближайшее время

Новости

Учителям лучших школ Подмосковья дважды повысят зарплату 14:00
Медведев считает, что Европа не может проводить самостоятельную политику 14:00
Песков: Невозможно обсуждать договор РСМД в отрыве от темы гарантий безопасности 13:50
В Петербурге открыли памятник блокадному учителю 13:48
Песков ответил на вопрос о реакции Путина на инициативу единороссов о поставках оружия на Донбасс 13:44
Песков оценил перспективы продолжения диалога с США 13:43
Посольство РФ находится на связи с российским фотографом, задержанным в Каире 13:32
Песков: Отношения РФ и Запада напоминают холодную войну 13:25
Появилось фото F-35, упавшего с авианосца Carl Vinson 13:22
Врачам в Подмосковье выдадут еще тысячу земельных участков 13:21
В Кремле оценили ситуацию с возможным отъездом посла РФ из США 13:18
Путин посетит Турцию как только позволят эпидобстановка и график 13:17
Лавров: Решение о дальнейших шагах по ответам США и НАТО будет принимать Путин 13:10
Матвиенко: Ничто по-настоящему не может передать силу духа и мужества ленинградцев 13:00
Боец украинской Нацгвардии, убивший пять человек, сам сдался полиции 12:58
Лавров: В ответе США нет позитивной реакции на главный вопрос - о нерасширении НАТО 12:57
Первые персональные медицинские помощники появятся в этом году 12:57
В Чехове украли смартфоны на более чем миллион рублей 12:55
Вирусолог Жемчугов оценил угрозу коронавируса NeoCov для человека 12:52
В Подмосковье почти вдвое увеличат число бригад скорой помощи 12:51
Ростуризм: Турпоток на новогодние праздники вырос на 20% к прошлому году 12:39
Росфинмониторинг поддержал позицию Минфина по криптовалютам 12:36
Россия и Беларусь начнут вместе мониторить таможенные операции 12:31
Белорусы планируют поднять на Эверест частички вечных огней Союзного государства 12:26
Великобритания может отправить войска в Словакию 12:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Как автовладельцу отменить ошибочно наложенный штраф
Как автовладельцу отменить ошибочно наложенный штраф
Главный инфекционист Минздрава прокомментировал памятку для ковид-пациентов
Главный инфекционист Минздрава прокомментировал памятку для ковид-пациентов
27.01.2022 13:06
Рубрика: Власть

МИД: Содержание ответа США станет известно в ближайшее время

Текст: Константин Волков
Содержание ответа со стороны США на предложения по гарантиям безопасности, который был передан минувшим вечером послом США в РФ Джоном Салливаном в МИД, может стать известным в ближайшее время. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Что касается содержания ответа, я думаю, оно в самое ближайшее время станет известно широкой общественности, потому что, как нам сказали американские коллеги, хотя они и предпочитают, чтобы документ остался для конфиденциального дипломатического диалога, но он согласован со всеми союзниками США и с украинской стороной​​​. Поэтому у меня нет никаких сомнений, что в самое ближайшее время он "утечет"", - заявил Лавров.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости
Лавров: В ответе США нет позитивной реакции на главный вопрос - о нерасширении НАТО

Ранее министр отмечал, что если американская сторона попросит не обнародовать свой ответ, то Москва этого делать не станет, хотя, по его словам, суть ответа заслуживает, чтобы общественность в России и других странах была поставлена в известность.

Как заявил ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, в ответе американской стороны отмечены пункты, по которым Вашингтон и Москва могут найти точки соприкосновения. Он отметил, что США готовы развивать сотрудничество с РФ в тех сферах, где это возможно, хотя не намерены поступаться принципом "открытых дверей в НАТО".

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Правительство МИД РГ-Видео Россия и США

Главное сегодня

Песков: Отношения РФ и Запада напоминают холодную войну
Песков ответил на вопрос о реакции Путина на инициативу единороссов о поставках оружия на Донбасс
В Кремле оценили ситуацию с возможным отъездом посла РФ из США
Мишустин утвердил состав оперативной рабочей группы по COVID-19
Центр "Вектор" оценил опасность выявленного в ЮАР коронавируса
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году
В Кремле назвали условие контактов Путина с Байденом