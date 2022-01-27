МИД Китая напомнил о необходимости вернуться к Минским соглашениям

Для разрешения украинского кризиса необходимо вернуться к соблюдению Минских соглашений. Об этом заявил глава МИД Китая Ван И во время телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Минск-2" был одобрен СБ ООН, это общепризнанный всеми сторонами фундаментальный политический документ, необходимо добиться его выполнения в полном объеме", - сказал Ван И, слова которого приводит ТАСС.

В среду в Париже завершились переговоры политических советников лидеров нормандского формата (Россия, Германия, Франция, Украина). Встреча длилась восемь с половиной часов. Как заявил заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак, переговоры были аудитом Минских договоренностей.