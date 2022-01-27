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Астрономы обнаружили странный объект с невероятно мощным излучением

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Астрофизик доктор Наташа Херли-Уокер из Кертинского университета Международного центра радиоастрономических исследований обнародовала данные, согласно которым при картировании радиоволн во Вселенной группа астрономов заметила необычный, ранее не виданный объект, излучающий огромную энергию.

Фото: NASA
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Возможно, это необычно пульсирующая нейтронная звезда или белый карлик со сверхмощным магнитным полем, высвобождающий гигантскую энергию три раза в час. Это один из самых ярких радиоисточников на небе. Странный объект появлялся и исчезал несколько раз.

- Это было совершенно неожиданно. Это немного жутковато для астронома, потому что в небе не было ничего подобного,- рассказала доктор Наташа Херли-Уокер.- И это довольно близко - примерно в 4000 световых лет от нас. Это на нашем галактическом заднем дворе. Каким-то образом объект преобразует магнитную энергию в радиоволны намного эффективнее, чем все, что мы видели раньше.

Объект был обнаружен с помощью телескопа Murchison Widefield Array. Вероятно, это теоретически предсказанный магнетар (нейтронная звезда) со сверхдлинным периодом. Но никто не ожидал, что такой объект обнаружат напрямую и что он будут такими яркими.

Больше наблюдений подскажут астрономам, было ли это редким разовым событием или огромной новой популяцией, которую раньше никогда не замечали.

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Фото: pixabay
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