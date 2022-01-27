Астрономы обнаружили странный объект с невероятно мощным излучением

Астрофизик доктор Наташа Херли-Уокер из Кертинского университета Международного центра радиоастрономических исследований обнародовала данные, согласно которым при картировании радиоволн во Вселенной группа астрономов заметила необычный, ранее не виданный объект, излучающий огромную энергию.

Возможно, это необычно пульсирующая нейтронная звезда или белый карлик со сверхмощным магнитным полем, высвобождающий гигантскую энергию три раза в час. Это один из самых ярких радиоисточников на небе. Странный объект появлялся и исчезал несколько раз.

- Это было совершенно неожиданно. Это немного жутковато для астронома, потому что в небе не было ничего подобного,- рассказала доктор Наташа Херли-Уокер.- И это довольно близко - примерно в 4000 световых лет от нас. Это на нашем галактическом заднем дворе. Каким-то образом объект преобразует магнитную энергию в радиоволны намного эффективнее, чем все, что мы видели раньше.

Объект был обнаружен с помощью телескопа Murchison Widefield Array. Вероятно, это теоретически предсказанный магнетар (нейтронная звезда) со сверхдлинным периодом. Но никто не ожидал, что такой объект обнаружат напрямую и что он будут такими яркими.

Больше наблюдений подскажут астрономам, было ли это редким разовым событием или огромной новой популяцией, которую раньше никогда не замечали.