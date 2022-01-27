Новый Mitsubishi ASX: первый тизер и подробности

В рамках презентации новой стратегии альянса Renault-Nissan-Mitsubishi был показан тизер нового поколения Mitsubishi ASX, который будет создан на базе кроссовера Renault.

В официальном сообщении не приводится конкретики, какая модель Renault станет основой для нового ASX. Судя по тому, что на одном из слайдов модель-донор была изображена накрытой пологом, можно предположить, что это ещё не представленный автомобиль. И, скорее всего, если ориентироваться на класс, это будет Renault Austral, который придёт весной 2022 года на смену Captur.

Исходя из этого можно предположить, что новый ASX будет, как и Austral, предлагаться исключительно с гибридными трансмиссиями. Это подтверждается словами в пресс-релизе Альянса о том, что новый ASX и ещё одна новинка Mitsubishi помогут марке "расширить своё присутствие в Европе".

Выход нового Mitsubishi ASX на рынок ожидается в начале 2023 года. Его производство в Европе организуют на заводе Renault в Вальядолиде.

В России Mitsubishi ASX продаётся с бензиновыми двигателями мощностью 117 и 150 л.с. в версиях с передним и полным типами привода. Цены - от 1 872 000 до 2 302 000 рублей.