Renault показала салон нового кроссовера Austral

Компания Renault продолжает подогревать интерес к кроссоверу Austral, который заменит в модельном ряду Captur. На этот раз показали салон и рассказали о некоторых его особенностях.

Помните, мы упоминали тот факт, что во внешности нового Austral будет много решений, реализованных на электрическом Megane E-Tech.

В салоне тоже не обошлось без заимствований, которые, судя по всему, в скором времени будут у всех моделей Renault. В частности, это L-образный кластер цифровой приборной панели и мультимедиа, имеющей вертикальную ориентацию. Общая площадь дисплеев составляет 774 кв. см, но в Renault умеют измерять этот параметр и в дюймах - 24.3 дюйма. В компании считают такой форм-фактор не только самым необычным на рынке, но и самым удобным.

Разумеется, мультимедиа поддерживает протоколы синхронизации Android Auto и Apple CarPlay, имеет встроенный поиск и навигацию от Google. В Renault отметили, что 90% функций, которые необходимы наиболее часто, находятся в одном-двух тапах от основного меню.

Также в компании подчеркнули, что салон максимально ориентирован на человека: есть множество мелких отсеков для хранения мелочей общим объёмом 30 литров, сзади отсутствует тоннель пола, а у передних сидений спинка сужается кверху, что облегчает процесс общения задних пассажиров с теми, кто сидит спереди. К слову, спинка заднего дивана имеет электропривод складывания - кнопка находится в багажнике.

Ранее "РГ" рассказывала, что в основе нового Renault Austral лежит модифицированная платформа Nissan Qashqai, которая называется (CMF-CD3). Все версии кроссовера будут иметь гибридную трансмиссию, включая 200-сильную E-Tech.

В настоящее время Renault Austral проходит финальный этап испытаний, в рамках которого прототипы проедут в общей сумме два миллиона километров. Продажи новинки начнутся весной.