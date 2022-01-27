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27.01.2022 18:30
Рубрика: Экономика

Почему рубль подешевел при рекордно дорогой нефти

Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 19(8667)
Курс рубля активно восстанавливается после провала в среду. Но российская валюта во многом продолжает оставаться заложницей геополитики: ее "шатает" в ту или иную сторону как в зависимости от официальных дипломатических заявлений, так и от публикаций "на основании источников" в зарубежных СМИ. Еще один важный и более долгосрочный фактор влияния на рубль - планы Федеральной резервной системы (ФРС) США приступить к повышению процентной ставки.
При нефти Brent выше 90 долларов рубль должен как минимум заметно укрепляться, но это не происходит. Фото: Сергей Коньков / ТАСС При нефти Brent выше 90 долларов рубль должен как минимум заметно укрепляться, но это не происходит. Фото: Сергей Коньков / ТАСС
При нефти Brent выше 90 долларов рубль должен как минимум заметно укрепляться, но это не происходит. Фото: Сергей Коньков / ТАСС

В четверг днем курс российской валюты находился возле 78 рублей за доллар и 87 за евро. Это заметный откат назад по сравнению с происходившим вечером среды. Тогда на максимуме курс доллара добирался до 80,41 рубля, чего не было с ноября 2020 года. Курс евро вырастал до 90,72 рубля, это был максимум с лета. Снижение шло при рекордных с 2014 года ценах на нефть: сорт Brent превысил 90 долларов за баррель.

Фото: istock
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В последние недели российские фондовые индексы и курс рубля снижались, иногда лавинообразно. Это происходило из-за усилившихся геополитических противоречий между Россией и Западом и появляющихся в зарубежных СМИ сообщениях, так или иначе эскалирующих ситуацию. В понедельник индексы и рубль в очередной раз обрушились, после чего Банк России объявил, что приостанавливает покупку валюты в резервы по бюджетному правилу (закупка валюты на открытом рынке в больших объемах создает на нее спрос и тем самым еще больше повышает цену).

При таких ценах на нефть рубль как минимум должен был бы укрепляться. Однако, как показала практика, геополитика легко смешивает карты: инвесторы опасаются ее куда больше, чем ощущают выгод от роста нефтяных цен. Больше всего рынок опасается введения санкций против России по жесткому, "иранскому" сценарию. Иран отключен от системы международных банковских переводов SWIFT, отрезан от операций с банками США, долларами и международными платежными системами. Наконец, против него введено нефтяное эмбарго. Как живется под самым полным объемом санкций? "Ответ - видно, что можно существовать и отрезанным ломтем, все более-менее сыты. Экономического чуда не предвидится, в финансах - вечные потрясения, мало инвестиций, "развитой страной" не станешь, многолетняя стагнация", - писал в колонке для "РГ" заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН Яков Миркин.

Но с Россией полное повторение "иранского" сценария едва ли возможно. Например, возьмем условный запрет на расчеты в долларах. "Расчеты в долларах США осуществляются с использованием корсчетов в банках США. Теоретически российские банки могут рассчитываться между собой наличной валютой, а также проводить безналичные операции внутри контура российских кредитных организаций (в этом случае сумма в валюте на иностранных счетах российских банков не меняется). Однако запрет на использование долларов США российскими банками в любом случае парализует внешнюю торговлю в долларах, что вынудит банки РФ искать альтернативную валюту, например евро и китайские юани", - рассказывает главный макроэкономист АО УК "Ингосстрах-Инвестиции" Антон Прокудин. Кроме того, результатом "долларового эмбарго" станет сокращение оборота безналичных долларов в мире и частичное вытеснение доллара США из международного оборота в пользу других валют, считает эксперт.

По словам Прокудина, доллары, находящиеся на счетах граждан в российских банках, при таком сценарии никуда не денутся. "Клиентов попросят забрать их в наличном виде или конвертировать в другие валюты, так как банки вряд ли смогут продолжать обслуживание в этой валюте. В любом случае сами деньги не исчезнут, просто осуществлять ими безналичные платежи станет невозможно, либо эти банки смогут совершать лишь некоторые операции внутри России. Наличные доллары также останутся у населения", - говорит Прокудин.

Нефть не была настолько дорогой уже восемь лет

Но, судя по восстановлению рубля в четверг, рынок увидел признаки того, что геополитическая обстановка не будет развиваться по плохому сценарию. Правда, в любом случае впереди у рубля еще реакция на политику ФРС США. 26 января Федрезерв объявил о сокращении до минимума программы количественного смягчения: в феврале ФРС выкупит с рынка облигаций на 30 млрд долларов (еще недавно было 120 млрд) и полностью свернет программу в начале марта. Кроме того, ФРС сохранила диапазон процентной ставки в 0-0,25%, но заявила, что при текущей высокой инфляции и низкой безработице "вскоре будет уместно поднять целевой диапазон ставки". Первое повышение может быть уже в марте, всего рынки закладывают четыре повышения в этом году. Рост ставок в США негативно сказывается на курсах валют стран с развивающимися рынками, включая и Россию: инвесторы при таком сценарии предпочитают вкладываться в доллар и уходить из так называемых "рисковых активов".

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