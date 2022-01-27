Рубль усилил рост к доллару и евро

Ослабление российской валюты накануне сегодня обернулось снижением курсов доллара и евро. Как следует из данных торгов на Московской бирже, днем в четверг, 27 января, доллар торгуется ниже 78 рублей, евро - на уровне 87 рублей.

Напомним, накануне европейская валюта поднялась выше 90 рублей. Последний раз эта планка была "пробита" 20 июля 2021 года. При этом доллар почти смог достичь 80 рублей впервые с ноября 2020 года.

Подобные скачки эксперты связывают с геополитической напряженностью. Укрепление рубля ускорилось после заявления МИД РФ о том, что Москва считает неприемлемой даже мысль о войне между народами Украины и России.