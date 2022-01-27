Расстрел людей украинским нацгвардейцем мог быть связан с дедовщиной

Государственное бюро расследований Украины в настоящее время изучает обстоятельства и мотивы преступления бойца Нацгвардии Украины 20-летнего Артемия Рябчука, который рано утром 27 января расстрелял из автомата охрану предприятия "Южмаш" в Днепре (бывший Днепропетровск). В результате расстрела погибли пять человек, в том числе одна женщина из числа сотрудников завода, еще пять человек находятся в больнице.

"По данному факту начато уголовное производство по статьям "умышленное убийство", "дезертирство" и "похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия и боеприпасов". Следователи уже сообщили о подозрении по этим статьям", - заявила на брифинге советник по вопросам коммуникаций Госбюро расследований Татьяна Сапьян.

По ее словам, правоохранительные органы Украины будут настаивать на содержании Рябчука под стражей без возможности внесения залога. По статье "умышленное убийство" ему грозит многолетнее тюремное заключение вплоть до пожизненного.

Между тем, следователи склоняются к версии, что причиной преступления могли стать неуставные отношения в части Нацгвардии, где служил Рябчук.

Командующий Нацгвардией Украины Николай Балан уже подал в отставку из-за трагедии в Днепре.