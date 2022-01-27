Найденные в Новгородской области кости не принадлежат пропавшей девочке

Следственный комитет по Новгородской области сообщил о предварительных результатах проверки в доме в городе Холм, где пропала девочка. Накануне стало известно, что при обыске в печи были найдены костные останки. Сейчас в ведомстве заявляют, кости - не человеческие.

Судьба девочки по-прежнему неизвестна. Напомним, 25 января стало известно, что в городе Холм пропала девочка, которой исполнилось 1 год и 9 месяцев. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство малолетнего", но у следователей есть надежда, что ребенок жив. В данном случае возбуждение дела открывает для СК максимальные возможности для проведения расследования.

Родители девочки задержаны, у следователей к ним много вопросов. Семья сложная. Ранее женщина родила семерых детей, но все они попали в соцучрежения, поскольку в доме отсутствовали условия для проживания малолетних.

Как жила семья, можно увидеть на кадрах ролика, обнародованного следователями. Видно, что в доме беспорядок, грязь, царит антисанитария.

Сейчас Следственным комитетом по Новгородской области возбуждено уголовное дело о халатности в отношении работников комитета образования администрации Холмского района. В ведомстве выясняют, знали ли чиновники, в каких условиях воспитывается маленькая девочка и делалось ли что-то, чтобы поместить ребенка в более комфортную среду.