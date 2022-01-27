Росздравнадзор начал проверку гибели трех пациентов в медцентре Петербурга

Росздравнадзор по Петербургу и Ленинградской области начал проверку обстоятельств гибели трех пациентов при проведении рентгенографии с контрастом, сообщают в ведомстве.

Пока во всех клиниках велено приостановить использование бария, он применялся при рентгенографии в качестве контрастного вещества.

Напомним, о трагедии стало известно накануне. После проведения обследования желудка в медицинском центре на улице Сикеройса скончались два человека. К утру число жертв увеличилось до трех.

Еще три человека в реанимации. СК возбудил уголовное дело, прокуратура контролирует ход расследования.

Медицинская документация изучается следователями, опрашиваются свидетели. Но ответ, что же произошло, даст только судебно-медицинская экспертиза.