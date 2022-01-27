В Новгородской области арестовали мать пропавшей девочки

В Новгородской области до 24 марта арестовали многодетную мать из города Холм, которую обвиняют в убийстве годовалой дочери, сообщили "РГ" в объединенной пресс-службе судов региона.

В данный момент суд в поселке Парфино избирают меру пресечения гражданскому мужу женщины. Он также обвиняется в убийстве ребенка.

Что конкретно случилось с девочкой, пока неизвестно. Ребенок пропал 25 января. Следственный комитет по Новгородской области возбудил дело об убийстве малолетнего. Сейчас материалы переданы в Центральный аппарат СК, а новгородские следователи ведут другое дело, в отношении сотрудников отдела образования Холмского района, которые знали, что семья неблагополучная, но не предпринимали мер к изъятию ребенка. К слову, ранее женщина родила семерых других детей, все они находятся в социальных учреждениях.