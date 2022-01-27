Сообщения о минировании школ в Челябинске поступили из-за границы

Ложные сообщения об угрозах минировании зданий в Челябинской области поступают из-за границы. Об этом на пресс-конференции в ГУ МВД региона рассказал его новый начальник Михаил Скоков.

- Установлено, что сигналы, в основном, идут из-за рубежа, - пояснил генерал-лейтенант. - Именно этим объясняется сложность раскрытия этого вида преступлений. Сложно достучаться до наших зарубежных коллег. К сожалению, не все сразу откликаются и идут навстречу. Кроме того, технические возможности сегодня позволяют надежно укрыть инициаторов таких сообщений.

Вместе с тем, на любой сигнал об угрозе полиция обязана реагировать, обеспечить безопасность людей, "другого алгоритма действий у нас нет", отметил Михаил Скоков.

Как уже писала "РГ", за последнюю неделю в Челябинске дважды отменяли занятия во всех школах города. Вчера поступили анонимные звонки о минировании мэрии.

Сегодня в Магнитогорске задержали двух предполагаемых лжеминеров. Однако какие именно объекты подверглись их атаке, пока не сообщается.