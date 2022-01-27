Двое жителей Магнитогорска стали подозреваемыми по делу о лжетерроризме

Двое жителей Челябинской области подозреваются в распространении ложных сведений о якобы готовящемся террористическом акте.

В отношении них возбуждены уголовные дела по статье 207 УК РФ, передает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы регионального управления ФСБ.

В силовом ведомстве пояснили, что речь идет о жителях Магнитогорска, которые из хулиганских побуждений сообщали о минировании объектов социальной инфраструктуры (каких конкретно - не уточняется). Их личности выяснили в результате совместной работы с полицией и Росгвардией.

Между тем

С начала этого года целый ряд социально важных объектов в Челябинске, Екатеринбурге и Тюмени подверглись атаке лжеминеров. В основном - школы, вузы. Всякий раз проводилась эвакуация учеников и педагогов, правоохранительные органы проверяли все помещения и территорию.