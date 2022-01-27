Робот впервые выполнил лапароскопию и сделал это лучше хирургов

Ученые из Университета Джонса Хопкинса создали работа, который впервые провел успешную лапароскопическую операцию без вмешательства человека. Об этом пишет журнал Science Robotics.

Робот STAR давно зарекомендовал себя для проведения операций на мягких тканях. Он мог, к примеру, сшить два конца кишечника у свиньи - операция называется анастомоз. Правда, для этого роботу требовалась обширная полостная операция.

Теперь ученые опробовали улучшенную версию робота, более автономную и точную. В него встроили новые хирургические инструменты и систему визуализации для контроля движений, а также показаний состояния пациента.

Поэтому он в реальном времени может корректировать план проведения операции, действуя как настоящий хирург. Дело в том, что сшивание мягких тканей требует огромной точности: если рука хирурга дрогнет, кишечник может протекать, что недопустимо.

Новый робот успешно провел лапароскопическую операцию анастомоза кишечника на четырех свиньях. Причем, как сообщили исследователи, результаты были значительно лучше, чем у хирургов-людей.