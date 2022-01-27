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Робот впервые выполнил лапароскопию и сделал это лучше хирургов

Фото: H. Saeidi et al. / Science Robotics
Фото: H. Saeidi et al. / Science Robotics

Ученые из Университета Джонса Хопкинса создали работа, который впервые провел успешную лапароскопическую операцию без вмешательства человека. Об этом пишет журнал Science Robotics.

Фото: pixabay
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Робот STAR давно зарекомендовал себя для проведения операций на мягких тканях. Он мог, к примеру, сшить два конца кишечника у свиньи - операция называется анастомоз. Правда, для этого роботу требовалась обширная полостная операция.

Теперь ученые опробовали улучшенную версию робота, более автономную и точную. В него встроили новые хирургические инструменты и систему визуализации для контроля движений, а также показаний состояния пациента.

Поэтому он в реальном времени может корректировать план проведения операции, действуя как настоящий хирург. Дело в том, что сшивание мягких тканей требует огромной точности: если рука хирурга дрогнет, кишечник может протекать, что недопустимо.

Новый робот успешно провел лапароскопическую операцию анастомоза кишечника на четырех свиньях. Причем, как сообщили исследователи, результаты были значительно лучше, чем у хирургов-людей.

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Фото: iStock
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