В Антарктиде найдены следы "космического шторма" 9200-летней давности

Международная исследовательская группа изучила ледяные керны из Гренландии и Антарктиды и обнаружила в них следы мощной солнечной бури, которая обрушилась на Землю около 9200 лет назад.

Исследование опубликовано в журнале Nature Communications, а краткий отчет о нем приведен на сайте Лундского университета (Швеция). Сообщается, что сделанное открытие порядком озадачило ученых. Датирование показало, что мощная солнечная буря произошла около 9200 лет назад, а известные науке данные говорят о том, что в то время Солнце находилось в одной из наиболее спокойных своих фаз.

Считается, что в такие периоды наша планета менее всего подвержена атакам солнечных геомагнитных бурь. Однако новое исследование доказывает, что ученым пока крайне сложно предсказывать солнечные бури, причем это, как ни странно, касается и прошлого Земли.

По словам геолога Раймунда Мюшелера, команда изучила ледяные керны на наличие пиков радиоактивных изотопов бериллия-10 и хлора-36. Известно что эти изотопы "производятся" высокоэнергетическими космическими частицами, достигающими Земли во время солнечных бурь. Они способны тысячелетиями сохраняться во льду.

"Это трудоемкая и дорогая аналитическая работа, - говорит ученый. - Поэтому мы были приятно удивлены, когда обнаружили такой пик, указывающий на неизвестную доселе гигантскую солнечную бурю, произошедшую в период низкой солнечной активности".

По его словам, если бы подобная солнечная буря произошла сегодня, то для нашей планеты это могло бы иметь катастрофические последствия. Столь мощное геомагнитное воздействие было бы способно отключить системы электроэнергии, нарушить работу различных систем связи.

"Эти гигантские бури в настоящее время недостаточно учитываются при оценке рисков, - считает Мюшелер. - Крайне важно проанализировать, что такие события могут означать для современных технологий. Надо понять, как мы можем защитить себя от них".