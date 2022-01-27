Врач Жемчугов: После "омикрона" коронавирус "уйдет" к животным

Штамм "омикрон" может оказаться последней мутацией коронавируса перед сменой "хозяина". Высока вероятность, что в течение года SARS-CoV-2 уйдет туда, откуда пришел - к животным. Таким мнением с ТАСС поделился специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

"Один из вероятных вариантов развития событий, что "омикрон" - это последний штамм коронавируса перед уходом в другую популяцию", - подчеркнул эксперт. И объяснил, что ситуация изменится из-за активной вакцинации населения. Коллективный иммунитет среди людей растет, и вирусу все труднее распространяться.

Ранее зарубежные ученые спрогнозировали, что новыми "носителями" SARS-CoV-2 будут животные из семейства кошачьих, грызуны или олени.

"Большинство коронавирусов циркулируют среди животных", - напомнил Жемчугов.