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28 января 2022 г.

Указ главы Республики Бурятия от 28 января 2022 года № 11 "О внесении изменений в указ Главы Республики Бурятия от 24.06.2021 № 183 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести следующие изменения в указ Главы Республики Бурятия от 24.06.2021 № 183 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)" (в редакции указов Главы Республики Бурятия от 25.06.2021 № 191, от 28.06.2021 № 193, от 30.06.2021 № 196, от 07.07.2021 № 202, от 09.07.2021 № 212, от 12.07.2021 № 213, от 23.07.2021 № 220, от 28.07.2021 № 227, от 02.08.2021 № 231, от 04.08.2021 № 236, от 11.08.2021 № 237, от 13.08.2021 № 239, от 18.08.2021 № 240, от 26.08.2021 № 254, от 03.09.2021 № 261, от 06.09.2021 № 262, от 14.09.2021 № 270, от 16.09.2021 № 273, от 21.09.2021 № 279, от 21.09.2021 № 280, от 24.09.2021 № 285, от 29.09.2021 № 286, от 25.10.2021 № 301, от 25.10.2021 № 302, от 27.10.2021 № 306, от 29.10.2021 № 309, от 02.11.2021 № 311, от 05.11.2021 № 312, от 08.11.2021 № 313, от 15.11.2021 № 315, от 19.11.2021 № 318, от 28.11.2021 № 324, от 14.12.2021 № 327, от 20.12.2021 № 346, от 11.01.2022 № 1, от 21.01.2022 № 5, от 25.01.2022 № 8, от 27.01.2022 № 9):

1.1. В абзаце девятнадцатом пункта 7.1 слова "окончания работы, оказания услуг не позже 23.00 часов" заменить словами "соблюдения запрета на оказание услуг в период с 23.00 ч. до 06.00 ч.".

1.2. Абзац шестой пункта 8 изложить в следующей редакции:

"Приостановить с 31 января по 11 февраля 2022 года включительно посещение обучающимися образовательных организаций, расположенных на территории Республики Бурятия и реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, с обеспечением реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом администрацией образовательной организации, за исключением обучающихся 9-х и 11-х классов.".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпункта 1.2 пункта 1 настоящего указа, вступающего в силу с 31 января 2022 года.

Глава Республики Бурятия А.Цыденов



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