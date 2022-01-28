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28.01.2022 12:30
Рубрика: Экономика

Чернышенко утвердил "дорожную карту" по криптовалютам

Текст: Матвей Линник

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко утвердил "дорожную карту" по криптовалютам, сообщили в комитете Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
Росфинмониторинг поддержал позицию Минфина по криптовалютам

В разработке документы принимали участие представители Минфина, Минэкономразвития, Генпрокуратуры, Росфинмониторинга, ФСБ, МВД, ФНС, Минцифры и Центробанка.

По словам председателя комитета Александра Хинштейна, дорожная карта может стать основой для формирования нормативной базы в сфере криптовалют. "Самое главное - исключить использование криптовалют криминалом и обеспечить защиту граждан от мошенничества. Простой запрет расчётного инструмента не в состоянии решить ни ту, ни другую задачу", - подчеркнул он.

Напомним, идею о допуске криптовалют в российскую финансовую систему ранее поддержал Минфин. В Центробанке, наоборот, предлагают запретить почти все криптовалютные операции.

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