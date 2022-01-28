Вице-премьер Дмитрий Чернышенко утвердил "дорожную карту" по криптовалютам, сообщили в комитете Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

В разработке документы принимали участие представители Минфина, Минэкономразвития, Генпрокуратуры, Росфинмониторинга, ФСБ, МВД, ФНС, Минцифры и Центробанка.

По словам председателя комитета Александра Хинштейна, дорожная карта может стать основой для формирования нормативной базы в сфере криптовалют. "Самое главное - исключить использование криптовалют криминалом и обеспечить защиту граждан от мошенничества. Простой запрет расчётного инструмента не в состоянии решить ни ту, ни другую задачу", - подчеркнул он.

Напомним, идею о допуске криптовалют в российскую финансовую систему ранее поддержал Минфин. В Центробанке, наоборот, предлагают запретить почти все криптовалютные операции.