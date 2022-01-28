"Lada без модели". Niva Travel оказалась неузнаваемой для камер ГИБДД

Пользователь Drive2 рассказал о "письме счастья", которое его немного удивило. Оказывается, его автомобиль - "Lada без модели".

Дело в том, что камера, зафиксировавшаяся превышение скорости, которое допустил автор поста, не смогла определить модель автомобиля нарушителя, точнее, её маркетинговое название, а заводской индекс был идентифицирован верно: 212300 80.

В 2020 году АвтоВАЗ после покупки акций GM-AvtoVAZ начал выпуск Chevrolet Niva под брендом Lada, в начале 2021 года модель прошла через рестайлинг и получила другой дизайн передней части и пересмотренные задние фонари, а вместе с этим и новое название для рынка - Lada Niva Travel.

В настоящее время Lada Niva Travel продаётся по цене от 879 900 рублей. Внедорожник оснащается 80-сильным двигателем 1.7 литра, МКП и системой полного привода. Ожидается, в ближайшее время в продажу поступит спецверсия Niva Travel - Black.