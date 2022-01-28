Лавров: Москва хочет добиться истины в деле убийства журналистов в ЦАР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва направила руководству ЦАР запрос в отношении ситуации с расследованием убийства трех российских журналистов. Глава МИД подчеркнул, что РФ хочет добиться истины в этом деле.

"Мы в очередной раз запросили правительство ЦАР и мы доведем это расследование до конца настолько, насколько у нас хватит возможностей", - заявил Лавров в интервью ряду радиостанций.

Запрос руководству африканской страны был направлен после того, как поступила информация о том, что убийство трех российских журналистов было совершено боевиками из незаконного вооруженного формирования 3R.