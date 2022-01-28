Маск раскритиковал Байдена после его слов об электромобилях

Основатель компании Tesla Илон Маск раскритиковал в Twitter президента США Джо Байдена, отметив, что хозяин Белого дома недооценивает граждан своей страны.

Такова реакция миллиардера на слова Байдена об электромобилях. Ранее глава государства сделал публикацию, в которой похвалил американские компании за производство электромобилей, пишет РИА Новости.

В ответ на это Маск опубликовал несколько претензий. По его словам, "Байден держит американцев за дурачков". Предприниматель также выразил мнение, что президент нарочно "забыл" о его достижениях в этой сфере.

Ранее стало известно, что Илон Маск потерял за день более 21 млрд долларов из-за падения котировок акций своей компании Tesla. Бумаги подешевели на 10,75% - до 837 долларов. В результате состояние Маска уменьшилось на 8,84 процента.