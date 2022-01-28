Медведев: В решениях по климату недопустимо навязывать, что нужно делать

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев согласен, что изменения в климате происходят, и это невозможно не учитывать.

"В то же время тема углеродной нейтральности, тема общих решений по климату должна носить выверенный и понятный для всех характер. Здесь недопустимы попытки навязать то, что нужно делать. Это должно быть консенсуальное решение в рамках Парижских решений, в рамках целого ряда других саммитов, которые проводились на эту тему, и никак иначе".

Некоторые страны в климатической повестке принимают немедленные решения. В Европе таким стал углеродный налог. "На самом деле такого налога нет. Это фигура речи, это просто система стимулирования собственных производителей к тому, чтобы не использовать продукцию, созданную с использованием энергетики, основанной на углероде, самыми разными способами", - считает Медведев.

Но это решение европейцев для нашей страны становится вызовом, подчеркнул замглавы Совбеза. "У нас действительно большое количество бюджета и предприятий работает в этой сфере, и мы должны их подстроить. Мы не должны, с одной стороны, допустить их дискриминации, но, с другой стороны, мы должны создать условия, когда они будут сами менять свою жизнь, будут менять стандарты своей деятельности, будут внедрять лучшие практики в этой сфере", - сказал он.