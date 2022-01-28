Постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 27 января 2022 года № 2-пг "О внесении изменений в Перечень мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа"

В целях повышения готовности органов управления, сил и средств окружной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ненецкого автономного округа к реагированию на возникновение возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа, постановляю:

1. Внести в Перечень мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа, утвержденный постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 28.10.2021 № 81-пг (с изменениями, внесенными постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 24.01.2022 № 1-пг), изменения согласно Приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Ненецкого автономного округа Ю.В.Бездудный





Приложение к распоряжению губернатора Ненецкого автономного округа от 27.01.2022 № 2-пг "О внесении изменений в Перечень мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа"





Изменения в Перечень мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа

1. В пунктах 5, 14 слова "14 календарных дней" заменить словами "7 календарных дней".

2. В пункте 12:

1) подпункт 8 изложить в следующей редакции:

"8) запретить направление своих работников в служебные командировки в сельские населенные пункты Ненецкого автономного округа;

допускать направление своих работников в служебные командировки за пределы Ненецкого автономного округа в случаях крайней необходимости и при условии наличия у них вакцинации (ревакцинации) против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);";

2) дополнить подпунктами 9, 10 следующего содержания:

"9) перевести на дистанционный режим работы работников, имеющих хронические заболевания, указанные в Приложении 7 к настоящему Перечню, работников старше 55 лет, за исключением тех, у кого проведена вакцинация (ревакцинация) против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

10) перевести на дистанционный режим работы не менее 30% от списочного состава своих работников, за исключением тех, у кого проведена вакцинация (ревакцинация) против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);".

3. Подпункты 1, 2 пункта 13 признать утратившими силу.

4. Пункт 18 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:

"11) организовать очный прием граждан в государственном казенном учреждении Ненецкого автономного округа "Отделение социальной защиты населения" исключительно по предварительной записи.".

5. Пункт 19 дополнить подпунктами 9, 10 следующего содержания:

"9) организовать приостановление с 27.01.2022 по 03.02.2022 получения образования в очной форме обучающимися в государственных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, государственных образовательных организациях, реализующих дополнительные образовательные программы, государственных профессиональных образовательных организациях, расположенных на территории г. Нарьян-Мара и п. Искателей;

10) организовать приостановление с 27.01.2022 по 03.02.2022 проведения занятий, соревнований, конкурсов и других мероприятий для детей и подростков в государственных организациях дополнительного образования, организациях культуры и спорта, расположенных на территории г. Нарьян-Мара и п. Искателей, за исключением мероприятий, проводимых на спортивных объектах, расположенных на открытом воздухе.".

6. Пункт 21 изложить в следующей редакции:

"21. Департаменту цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа:

1) обеспечить возможность получения государственных и муниципальных услуг посредством бесплатного выездного обслуживания работниками казенного учреждения Ненецкого автономного округа "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" следующих категорий заявителей:

инвалиды I и II группы, в том числе дети-инвалиды;

граждане, достигшие возраста 60 лет и старше;

2) организовать очный прием граждан в структурных подразделениях казенного учреждения Ненецкого автономного округа "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" исключительно по предварительной записи.".







