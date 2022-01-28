Новые документы о борьбе с голодом в Казахстане публикуются впервые

90 лет назад массовая коллективизация и принудительные хлебозаготовки спровоцировали чудовищный голод в СССР: только общие демографические потери в кульминационный период составили почти 8 млн человек1.

Одним из наиболее пострадавших регионов оказался Казахстан - в 1932-1934 годах почти четверть его населения погибла от голода и сопутствующих заболеваний2. Отчасти это объяснялось особенностями экономики региона: коренное население Казакской АССР (1925-1936) вело кочевой и полукочевой образ жизни и занималось преимущественно традиционным животноводством. В конце 1920-х годов казахов стали принуждать к оседлости и загонять в колхозы, что привело к катастрофическому сокращению поголовья скота3. В результате уже в 1930 году голодало почти 150 тыс. человек4. Следующим летом проблема обострилась из-за неурожая: гонимые голодом казахи целыми аулами снимались с мест и "откочевывали" в другие регионы СССР (на что их руководство систематически жаловалось в ЦК) и в западные провинции Китая. В 1932 году последовали новый неурожай и полный крах сельского хозяйства в республике.

Секретарь Казахского крайкома партии Ф.И. Голощекин годами замалчивал масштабы катастрофы и списывал все проблемы на слабую советизацию и "классовую борьбу" в кишлаках и аулах5, поэтому меры, принимавшиеся Москвой в 1931-1932 годах, были явно недостаточными. В 1933 году пост Голощекина занял Л.И. Мирзоян, один из ближайших соратников Сталина. В феврале он писал Л.М. Кагановичу: "Я уезжал из Москвы будучи уверенным в том, что обстановка в Казахстане тяжелая, но то, что я увидел здесь, превзошло все мои ожидания. На пути и даже в городах милиция почти каждый день подбирает трупы умерших от голода"6.

Секретарь Казкрайкома ВКП(б) Л.И. Мирзоян (1897-1939)

Через месяц Мирзоян подал обширную докладную записку о реальном положении вещей в республике, что фактически положило начало систематической помощи Москвы. В Политбюро была создана Комиссия по вопросам Казахстана под председательством Л.М. Кагановича, итогом работы которой стало обеспечение пострадавшей республики специалистами, техникой и средствами связи, продовольствием и скотом, специально закупленным из Китая.

В 2020 году Российский государственный архив новейшей истории рассекретил новые документы о голоде в Казахстане и роли Москвы в преодолении этого кризиса. Публикуются впервые.

Орфография и пунктуация оригинала сохранены.

Докладная записка Мирзояна.

№ 1. Из докладной записки секретаря Казакского крайкома Л.И. Мирзояна И.В. Сталину и В.М. Молотову

29 марта 1933 г.гор. Алма-Ата

Секретно

ЦК ВКП(б) тов. Сталину

СНК тов. Молотову

Положение с откочевниками (группами колхозных казахов, снявшимися с мест в поисках пропитания - Авт.) становится исключительно тяжелым. По нашим данным, откочевниками затронут 71 район, из них 50 кочевых и полукочевых и 21 оседло-земледельческих районов [...] По всем областям находится в состоянии откочевок (за исключением тех, кои вне пределов республики), т.е. снялись со своих мест и двинулись в другие районы, районные центры, желдор пункты, свыше 90 000 хозяйств, с общим количеством населения около 300 000 душ.

Кроме того, за последние 2 месяца усилился приток возвращающихся из Средней Азии, Сибири и Волги откочевников, не приостановившийся и по сей день. С наступлением тепла имеется реальная угроза массового возвращения откочевников из других краев по примеру прошлых лет. Трудность положения не только в наличии 90 тысяч откочевников, но и в том, что не менее ста тысяч казакских хозяйств на местах фактически голодает и нуждается в срочной помощи.

Как общее правило, все эти откочевники и значительная часть голодающего на месте населения почти не имеют никакого скота. Скот, в том числе и рабочий, уничтожается. Откочевники, ушедшие в свое время в Среднюю Азию со скотом, возвращаются оттуда без скота. Значительное количество как возвращающихся из Средней Азии, так и внутренних откочевников крайне истощены, в силу чего среди них наблюдается массовое заболевание и смертность.

В связи с откочевниками значительные размеры приняла беспризорность. Большинство хозяйств, находящихся в состоянии откочевок, бросают своих детей на станциях, в городах и райцентрах.

На сегодня подобрано и наспех устроено в детские дома 57 000 беспризорных детей. Приток беспризорных детей не прекращается, а по некоторым областям, как Южная и Алма-Атинская, даже усиливается. Явление заболеваемости и смертности среди детского населения очень высокое.

Из этого населения на сегодня пользуется продпомощью 105 тысяч хозяйств, или около 330-350 тысяч душ, но так как за последнее время количество голодающих все увеличивается, мы вынуждены расширить оказание продпомощи.

Какие мероприятия мы проводим по борьбе с откочевниками?

1. Принимаем все необходимые меры, чтобы не допустить увеличения количества народа, который бросает свои места и уходит в откочевки, путем заброски продпомощи в те аулы, колхозы и ТОЗы, которые не имеют продовольственного хлеба. Одновременно посылаем в эти аулы, колхозы специальных людей для политической работы, чтобы не допустить их передвижки в другие районы и включить их в работу по посевной кампании.

2. Проводим расселение скопившихся в районных центрах, городах и желдор пунктах откочевников по колхозам и аулам земледельческих районов, особенно в хлопковые районы и районы технических культур. Наряду с этим часть откочевников возвращаем в свои старые районы, продвигая в эти же районы продпомощь для них. Одновременно с этим очень ограниченное количество откочевников устраиваем на работы в предприятия, в кустарную промкооперацию, на стройку и т.д.

Несмотря на эти мероприятия, на сегодня имеется очень значительное количество откочевников, находящихся в некоторых районных центрах и городах. Так например, в Аулиэ-ата находится еще 3000, вместо 12 000 в феврале м-це; в Туркестане 3000, вместо 8000 в феврале; в Кызыл-Орде 1500, вместо 6000 в феврале; в Алма-ата 1500, вместо 5000; в Петропавловске 6000; в Гурьеве 1200; в Акмолинске 2000; в Караганде 2000, Балхашстрое 2000 и т.д.

Особое внимание уделяем на то, чтобы до начала сева этих откочевников, оставшихся еще в городах и районных центрах, в основном передвинуть в аулы и включить в посевные работы.

3. В связи с задачей расселить к началу посевной кампании скопившихся в городах откочевников, мы свертываем все имеющиеся питательные пункты в городах и оставляем небольшую организацию только для поддержания тяжело больных, истощенных и беспризорных детей. В колхозах, аулах и ТОЗах установили, как правило, выдачу хлеба тем откочевникам, которые работают на сельскохозяйственных работах.

4. Проводим некоторые мероприятия по оказанию помощи осевшим откочевникам тягловой силой, путем закупки рабочего скота и организации посевов в этих хозяйствах при помощи крепких колхозов и МТС.

Однако в организации помощи тяглом мы крайне ограниченны в силу невозможности массовой закупки рабочего скота и недостаточности тягла в крепких колхозах и МТС.

5. В отношении подобранных беспризорных детей проводим организацию огородных посевов, бахчей, сеем некоторые зерновые культуры; намечаем организовать в ряде мест сельскохозяйственные коммуны, комбинаты и т.д.

Для проведения этих мероприятий, особенно для включения откочевников в посев, необходимо поддержать их продовольственным хлебом. Из отпущенных нам одного миллиона продпомощи на сегодня израсходовано 700 000 пудов. В ноябре м-це продпомощь от государства получали 46 000 хозяйств. На 15 марта получали 105 000 хозяйств и на сегодня, чтобы не допустить дальнейшего роста откочевок, мы вынуждены расширить контингент до 160 000 хозяйств.

Кроме так называемых чистых откочевников, мы вынуждены оказывать продпомощь той части казакских хозяйств (старых земледельческих районов), которые фактически голодают.

Нам необходимо эти 160 000 хозяйств поддержать хлебом, как во время весеннего сева, чтобы обеспечить посевную кампанию, а также и в период до начала уборочных работ, чтобы предотвратить стихийное уничтожение зеленых посевов, имевших место в прошлом году.

Чтобы прокормить в течение 3-3,5 месяца 160 000 хозяйств из расчета по 1,5-2 пуда на хозяйство, нам необходимо дополнительно к отпущенной ранее продпомощи еще один миллион пудов зерна.

Ввиду такого положения мы вынуждены обратиться в ЦК со следующими предложениями:

1. Крайком просит отпустить один миллион пудов продпомощи просом.

2. На нужды откочевников на сегодня уже израсходовано из имеющегося бюджета около 3 миллионов рублей и забрали у кооперации различных товаров на сумму свыше одного миллиона рублей. Ввиду того, что бюджет не предусматривает значительных ассигнований на откочевников, мы просим отпустить на расходы, связанные с откочевниками, в частности на устройство откочевников, шесть миллионов рублей. (Содержание питательных пунктов, содержание бараков, общежитий, особенно для больных и истощенных, небольшая промтоварная помощь, медицинское обслуживание и борьба с эпидемиями, переброска продпомощи и т.д.)

3. Ввиду почти полного отсутствия у кочевников рабочего скота, ставим вопрос о закупке скота в Западном Китае, как через Совиньторг, так и путем устройства ярмарок в пограничных пунктах (для закупки через ярмарки, необходти [так в тексте. - Авт.] отпуск промтоваров).

Постановлением СНК разрешено из наших животноводческих совхозов продать откочевникам 3000 крупного рогатого скота из отела 1933 года.

Ввиду того что 3000 молодняка из отела 1933 года в скором времени никакой производственной помощи хозяйствам откочевникам не окажут, мы ставим вопрос о разрешении продать казакским хозяйствам из поголовья совхозов 7000 голов крупного рогатого скота, преимущественно бычков, волов и коров.

4. Ввиду того, что Наркомснаб отпускает хлеба для беспризорных детей, исходя из контингента 40 000, мы просим увеличить контингент детей по централизованному снабжению дополнительно на 20 000, доведя общее количество до 60 000.

Одновременно с этим просим обязать Наркомснаб отпустить для детдомов хотя бы небольшое количество жиров и круп. Ввиду того, что средства, отпущенные по бюджету на детскую беспризорность, не могут обеспечить 60 000 детей.

Просим обязать Деткомиссию ЦИК, Наркомпрос и Наркомздрав увеличить отпуск средств на организацию детдомов и на обслуживание детей.

5. Ввиду значительной заболеваемости и имеющейся в некоторых районах эпидемии тифа, и возможности в связи с наступлением лета массовой эпидемии, просим обязать Наркомздрав организовать немедленную помощь нам медикаментами и медработниками (переброской хотя бы 200 медработников)

6. Ввиду того, что соседние края не прекращают отправку откочевников обратно, просим ЦК обязать Среднюю Азию, Сибирь и Волгу организовать устройство откочевников на местах и прекратить дальнейшую отправку их в Казахстан.

Секретарь Казкрайкома ВКП(б) Л. Мирзоян

РГАНИ. Ф. 3. Оп. 61. Д. 166. Л. 77 - 82.

Голод. Казахстан. 1930-е гг.

№ 2. Записка И.В. Сталина В.М. Молотову

Не ранее 29 марта 1933 г.

т. Молотову

Прочти-ка письмо т. Мирзояна. Я думаю, что надо немедля оказать помощь (продовольственную) в размере 1 мил. пудов просом и деньгами (миллионов пять), а также по линии Деткомиссии, Наркомпроса и Наркомздрава.

Что касается пунктов 3 и 6, то ввиду их рискованного характера лучше воздержаться.

И. Сталин.

РГАНИ. Ф. 3. Оп. 61. Д. 166. Л.76. Рукопись. Сверху помета Молотова: "Согласен".

№ 3. Протокольное постановление Политбюро ЦК КПСС (Особая папка) П 136/1-опр

9 апреля 1933 г.

1. Записка т. Мирзояна (секретаря Казкрайкома) об откочевниках-казаках.

1. Удовлетворить просьбу Казкрайкома об отпуске 1 миллион пудов проса для продпомощи казакам-откочевникам. Обязать КомзагСНК немедленно выдать 300 тысяч пудов проса в пунктах по указанию Казкрайкома, а остальные 700 тыс. пудов отгрузить в течение апреля.

2. Отпустить из резервного фонда СНК СССР пять миллионов рублей на расходы, связанные с помощью откочевникам-казакам (содержание питательных пунктов, общежитий, оплата промтоваров, медицинское обслуживание, переброска продпомощи и т.д.).

3. Обязать Наркомснаб взять на централизованное снабжение дополнительно 20 тысяч детей, доведя общее количество детей, снабжаемых в централизованном порядке, до 60 тысяч.

4. Обязать Деткомиссию ЦИК, Наркомпрос и Наркомздрав увеличить отпуск средств на организацию детдомов и на обслуживание детей.

5. Обязать Наркомздрав организовать немедленную помощь Казахстану для предотвращения массовых эпидемий медикаментами и медработниками, согласовав количество командируемых в Казахстан медработников с Казкрайкомом.

РГАНИ. Ф. 3. Оп. 61. Д. 166. Л. 74-74 (об).

Памятник жертвам голода. Алматы. Открыт в 2017 г.

1. Кондрашин В.В. Хлебозаготовительная политика в годы первой пятилетки и ее результаты (1929 - 1933 гг.). М., 2014. С. 294.

2. Киндлер Р. Сталинские кочевники: власть и голод в Казахстане. М., 2017. С. 226.

3. Ильиных В.А. Хроники хлебного фронта (заготовительные кампании конца 1920-х гг. в Сибири). М., 2010. С. 293.

4. Киндлер Р. Указ. соч. С. 228.

5. РГАНИ. Ф. 3. Оп. 61. Д. 165. Л. 149.