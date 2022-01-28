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1 февраля 2022 г. 10:00
"Родина"
Родина - № 2(222)

Антидот от русофобии

250 лет назад Екатерина II применила его в назидание потомкам
Начало 2022 года ознаменовалось жестким дипломатическим противостоянием России и стран НАТО. Это не первое обострение во взаимоотношениях нашей страны с европейскими на разных витках истории. Об этом напоминает научный руководитель Института всеобщей истории РАН академик Александр Чубарьян.
Академик Александр Чубарьян. Фото: Александр Корольков /РГ
Академик Александр Чубарьян. Фото: Александр Корольков /РГ

- Александр Оганович, наступивший год тесно связан с именем Петра I, родившегося 350 лет назад. И прорубившего, с легкой руки Пушкина, окно в Европу. Но приближается и еще одна знаковая дата: 260 лет восшествия на престол Екатерины II. Недавно вышел в свет уникальный двухтомник ее мемуаров...

- ...и мы планируем внимательно обсудить его в Российском историческом обществе. Некоторые адресаты переписки, включенной в издание, мало известны. Вообще же, с точки зрения историка, Екатерина Великая - весьма своеобразный феномен. Немка по национальности, пришедшая на русский престол благодаря династическому браку, стала одним из самых верных защитников России, русского языка и православия. Серьезно реформировала культурную сферу, безусловно, внесла свои знаки в код культурного наследия страны. И продолжила линию Петра во взаимоотношениях с Европой. В ее личной библиотеке в Санкт-Петербурге лежит переписка с Вольтером и с французскими энциклопедистами. Да, Екатерина привнесла в Россию идею французских просветителей, но она и очень многое сделала для того, чтобы Европа узнала Россию. Нашу историю, идентичность, культуру.

- У известного французского историка Элен Каррер д Анкосс есть книга "Императрица и аббат" про литературную дуэль Екатерины II и аббата Шаппа д Отероша. Последний издал издевательский памфлет "Путешествие по Сибири". Ответ последовал прямо с трона...

Похоже, императрица была первым борцом с русофобией на международной арене?

Знаменитый "Антидот" Екатерины Великой.

- Она любила и хорошо знала страну, которая стала для нее отечеством. "Путешествие в Сибирь" - резко антироссийская книга, была издана во Франции. И ответ неизвестного автора был сначала тоже на французском языке. И назывался "Антидот". Это произведение стало предметом спора в европейских интеллектуальных кругах конца 1760-х - начала 1770-х годов. В итоге выяснилось, что "Антидот" принадлежит перу Екатерины. Эта книга недавно издана в России.

- Сто лет назад была прекращена дипломатическая изоляция советской страны: Россия и Веймарская республика подписали знаменитый Рапалльский договор. Часто ли "дух Рапалло" вспоминается сегодня в политике и международной исторической науке?

- В знаменитой Генуэзской конференции после Первой мировой войны впервые приняла участие делегация Советской России. Тогда же был подписан и Рапалльский договор. Он заложил основы новых взаимоотношений России и Германии, которые объединяло общее для двух стран неприятие Версальского договора. "Дух Рапалло" поддерживался до 1933 года, до прихода Гитлера к власти в Германии. А возрождение его относится к началу 1970-х годов - это знаменитая восточная политика Вилли Брандта, которая ознаменовала резкое улучшение отношений между тогдашней ФРГ и Советским Союзом.

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Путин: Мы жили под санкциями на протяжении всей нашей истории

Увы, с той поры многое изменилось. Но в нынешнем году намечено очередное заседание совместной комиссии историков России и ФРГ по этой теме. Чрезвычайно, как мы видим, актуальной.

Напомню, сто лет назад против улучшения отношений Германии с нашей страной очень активно выступал прежде всего британский премьер-министр, который ультимативно требовал категорически не подписывать германский договор с Советской Россией. Сегодня этот сюжет снова на авансцене. Другие условия, другая ситуация, но по-прежнему в центре европейской политики две крупнейшие державы, от отношений между которыми зависит очень многое и на Европейском континенте, и в мире в целом.

Памятник императрице в Санкт-Петербурге. Фото: РИА Новости

- В нашей общей с Германией истории есть другая, совсем не мирная дата - летом исполняется 80 лет начала Сталинградской битвы. События Великой Отечественной войны уже традиционно становятся мишенью для фейковых атак. Российские историки к этому готовы?

- Несмотря на то что во многих странах мира улицы, площади и даже метро названы в честь Сталинграда, молодежь плохо знает историю. Я опрашивал во Франции молодых людей: три четверти не могли объяснить, почему метро или площадь в Париже называется "Сталинград".

Фото: Сергей Куксин/РГ
Почему дети не видят разницы между Куликовской битвой и Сталинградской?

В то же время наши западные коллеги, особенно из стран - главных участников антигитлеровской коалиции, не отрицают значения Сталинграда. Другой вопрос, что они пытаются поставить Сталинград в ряд других сражений, которые были в Африке или Италии. Наша задача на предстоящий год состоит в том, чтобы, не отрицая роли второго фронта и ленд-лиза, четко расставить приоритеты. Сталинград - это переломное событие Второй мировой войны. Точка.

После этой битвы был объявлен единственный в Германии трехдневный траур. На конференции великих держав Черчилль вручал Сталину меч Сталинграда, а не какого-то другого города. Мы еще раз напомним всем об этом. В этом году выйдет совместная с СНГ книга по истории Великой Отечественной. Есть идея провести и большую международную конференцию, посвященную Сталинградской битве.

- Любители исторических аналогий вспоминают сегодня и Карибский кризис - у него в этом году невеселый 60-летний юбилей...
Карибский кризис. Развязка драматичных событий на пороге Третьей мировой

- Необычайно актуальный сюжет. Я читаю различные отклики политологов, общественных и политических деятелей, пытающихся сравнивать события 1962 года, которые привели к Карибскому кризису, с сегодняшним днем. Тогда он возник из-за размещения советских ракет на Кубе, сегодня - связан с размещением опасных ракет у границ Российского государства. Но конструктивнее анализировать не только причины кризиса, а то, как удалось его разрешить.

Я думаю, что "карибские решения" - самый важный компромисс второй половины XX столетия в международных делах. Он показал, как необходимы воля и желание избежать столкновения. Недавнее совместное заявление пяти государств - постоянных членов Совбеза по поводу неприемлемости ядерной войны словно взято из политической повестки 60-летней давности.

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