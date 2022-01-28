Топ-10 самых продаваемых в России автомобилей через интернет

Впервые в десятку самых продаваемых в России моделей в 2021 году вошли китайские авто. Причем заняли сразу третье и четвертое места, потеснив с них традиционных лидеров - корейцев и японцев. На третьем оказался Haval F7, а на четвертом - Chery Tiggo 7 Pro.

Кроме того, в топ-листе тоже впервые оказалась продукция АвтоВАЗа - седьмое место занимает Lada Vesta. Аналитики одного из крупнейших в России автомобильных онлайн-агрегаторов Autospot.ru назвали самые продаваемые в стране через интернет в прошлом году модели новых машин.

"В 2021 году через нашу виртуальную витрину, объединяющую предложения о продаже машин от более чем 900 автосалонов в 46 городах, было реализовано почти 15,5 тыс. автомобилей, - рассказывает генеральный директор агрегатора Дмитрий Андреев. - На долю 10 моделей, лидеров онлайн-продаж, пришлось больше трети всего объема (39,45%), почти четверть (23,75%) продаж - на счету первой пятерки. Но если в прежние годы она состояла в основном из корейских и японских автомобилей, в этом году в ней впервые появились два китайских - Haval F7 и Chery Tiggo 7 Pro - с долями 4% и 3,8% соответственно. Этот факт наряду с приходом в топ-10 российской Lada Vesta (доля 3,23%) объясняется изменением конъюнктуры.

"Рынок продавца" или, проще говоря, ценовой диктат дилеров на фоне падающей покупательной способности населения приводит к тому, что покупки начинают совершаться исключительно "от кошелька". Люди чем дальше, тем больше берут не то, что хочется, а то, на что хватает денег. И в этой ситуации более дешевые, но при этом все более качественные китайские автомобили начинают пользоваться повышенным спросом наряду с российскими".

Впрочем, первые два места в десятке самых продаваемых второй год подряд занимает Hyundai - младший кроссовер Cretalad и седан Solaris с долей 7,98% и 4,28% соответственно. Они лишь поменялись местами в рейтинге. Старший кроссовер того же корейского производителя Santa Fe, два года назад стоявший на 15-м месте, за пределами призовой десятки, теперь замыкает ее с долей 2,91%.

На пятое место вернулся Kia Rio (3,69%), которое он занимал в 2019 году. 9-е место занял новичок рейтинга Kia K5 (2,91%). Оставшиеся строчки топ-10 заняли автомобили концерна VAG. Дебютировавший в прошлом году лифтбек Polo оказался на шестом месте (3,43%), а кроссовер Tiguan второй год подряд стабильно сохраняет за собой девятое (3,21%).

Интересны региональные особенности рейтинга продаж. Как отмечает Андреев, Hyundai Creta по-прежнему абсолютный чемпион, он на первом месте и в целом по России, и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Но если в общероссийском зачете второе место у Haval F7, то жители ни одной из двух столиц не включили его даже в десятку. Москва отдала второе место Chery Tiggo 7 Pro (у него третье место и в РФ, и в Северной столице), а Питер - Renault Duster, который в московском топ-10 даже не упоминается, а в общероссийском занимает четвертое место. Volkswagen Tiguan замыкает общероссийский топ-5 сегмента SUV, но москвичи ставят его на третье место, а петербуржцы не замечают вовсе.