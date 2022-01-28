В Москве угонщики выбирают седаны, в Санкт-Петербурге - кроссоверы

Количество угонов в России в 2021 году снизилось на 40 процентов по сравнению с 2020 годом, сообщает "Росгосстрах". Конечно, речь идет только о застрахованных по каско автомобилях в этой компании.

По данным специалистов, изменились и вкусы угонщиков. Интересующий автоворов модельный ряд заметно сместился в сторону "паркетников" - по итогам 2021 года с большим отрывом среди угнанных автомобилей лидируют кроссоверы, в первую очередь, от корейских и японских автопроизводителей.

Если говорить о популярных среди угонщиков марках автомобилей, то возглавляют этот антирейтинг Hyundai и Kia. Количество машин этих брендов за два последних года практически одинаково - разве что в 2020-м лидером антирейтинга были автомобили Kia, а в 2021-м на первую позицию вышли Hyundai.

Также в пятерку наиболее угоняемых марок входят Toyota, Lexus и Mercedes-Benz. Если у корейских производителей лидером рейтинга предыдущих лет - модели Hyundai Solaris и Kia Rio - "потеснили" кроссоверы этих марок, то у Toyota первую позицию по угоняемости уже много лет сохраняет Camry. Она же была и лидером по количеству угонов в "Росгосстрахе" в 2020 году.

В 2021 году в десятку наиболее угоняемых моделей вошли: Hyundai Tucson, Kia Sorento, Toyota Camry, Hyundai Santa Fe, Kia Sportage, Lexus RX, Mitsubishi Outlander, Lexus LX, КамАЗ, Hyundai Solaris. Причем по моделям Lexus RX и Mitsubishi Outlander зафиксирован рост числа угонов, по остальным - снижение.

Годом ранее топ-10 антирейтинга выглядел несколько иначе: Toyota Camry, Hyundai Solaris и Kia Sorento, Kia Sportage, Hyundai Santa Fe и Kia Rio, КамАЗ, Hyundai Creta, Kia Optima, Lexus LX.

На протяжении многих лет лидерами по угонам остаются Санкт-Петербург и Москва - в остальных регионах России число похищенных автомобилей существенно меньше. И если в Москве количество угонов в 2020 и 2021 гг. практически не изменилось, то в Санкт-Петербурге в прошлом году зафиксировано более чем двукратное снижение страховых случаев по риску "угон". При этом в Москве к наиболее угоняемым моделям за последний год можно отнести Toyota Camry и грузовики производства Камского и Горьковского автозаводов, а в Санкт-Петербурге криминал интересуют в первую очередь кроссоверы: Hyundai Tucson и Santa Fe, Kia Sorento и Sportage, а также Mitsubishi Outlander.

Исходя из анализа случаев, когда угнанное транспортное средство было обнаружено, можно сделать вывод, что большинство автомобилей похищаются с целью изменения маркировочных обозначений и последующей продажи на вторичном рынке - как в России, так и на территории государств, входящих в ЕАЭС. В нашей стране на рынке с пробегом реализуется 70% похищенных транспортных средств, в странах СНГ - около 30%. Часть похищенных машин отправляется на "разбор" с последующей продажей по частям.

Напомним, что ранее Страховой Дом ВСК сообщал о снижении количества угонов на 57%. А "Альфастрахование" говорила о снижении числа таких случаев на 33%. Истина в конечном итоге окажется где-нибудь посередине. И представит эту истину МВД. Ведь в ее статистике не только застрахованные автомобили, покинувшие своих владельцев без их воли.

Надо сказать, что по популярности угонов тех или иных марок данные страховщиков сходятся. На первых строчках рейтинга Hyundai и Kia. Причем именно с кроссоверами - это Santa Fe и Sportage.