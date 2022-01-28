В столичном метро выявили более 7 тысяч пассажиров без масок

Более 7 тысяч пассажиров без масок выявили в вагонах и на станциях Московского метрополитена. Об этом сообщил руководитель государственного казенного учреждения "Организатор перевозок" Владислав Султанов.

На перронах станций и в вагонах поездов столичной подземки продолжаются усиленные проверки соблюдения антиковидных ограничений. Ведутся они на всей территории метро, в наземном транспорте, на МЦК и МЦД и железнодорожных вокзалах.

По словам Султанова, до 99% пассажиров заходят в метро в масках, однако, пройдя через линию контроля у турникетов, некоторые спускают их на подбородок или снимают. Но в последнее время заметна положительная динамика. Как отметил Владислав Султанов, число горожан, более ответственно относящихся к важности соблюдения требований санитарных врачей, растет: до 90 процентов пассажиров в вагонах и на перронах метро находятся в масках.

"Мы благодарим всех пассажиров, которые ответственно и с пониманием подходят к вопросам собственного здоровья и уважают друг друга. Соблюдение простых профилактических правил способствует снижению числа случаев заражения", - сказал он.