Инфекционист предупредил о предстоящих тяжелых неделях из-за COVID-19

Россиян ждут две тяжелые недели из-за роста заболеваемости COVID-19, поэтому это время нужно прожить с умом, соблюдая все меры безопасности. Об этом РИА Новости заявил инфекционист Николай Малышев.

"Еще до COVID после зимних каникул всегда было повышение заболеваемости до конца месяца, а иногда и до середины февраля. А сейчас еще и "омикрон" наложился. И, безусловно, процесс будет продолжаться", - предупредил он.

В условиях стремительно растущих темпов заболеваемости надо с особой ответственностью подойти к соблюдению масочного режима и социальной дистанции, подчеркнул медик.

Накануне в России было выявлено рекордное число заразившихся коронавирусом - 88 тысяч 816 человек.

Ранее иммунолог Владислав Жемчугов предположил, что "омикрон"-штамм может оказаться последней мутацией коронавируса перед сменой "хозяина". По его словам, с высокой вероятностью в течение года SARS-CoV-2 уйдет туда, откуда пришел - к животным.