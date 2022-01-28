Число пострадавших при обследовании желудка в Петербурге достигло 20

Следственный комитет по Петербургу установил, что при обследовании желудка в диагностическом центре на Сикеройса, пострадали не менее 20 человек.

Пока известно, что шестеро из них были госпитализированы, трое - скончались.

Напомним, речь шла о гастрографии, когда состояние ЖКТ изучается через рентген и используется контрастное вещество - сульфат бария. Процедура эта считается безопасной. Но в центре, по данным регионального СК, использовался не сертифицированный медицинский сульфат бария, которым, действительно невозможно отравиться, а его контрафактный аналог.

Сейчас выясняется, что это конкретно за вещество и где оно было произведено. Главный врач диагностического центра задержан. Из медучреждения изъята медицинская документация. Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".