В Петербурге задержали главврача клиники, где погибли трое пациентов

В Петербурге задержан главный врач Городского консультативно-диагностического центра №1, где трое пациентов погибли после обследования желудка. Об этом сообщил "РГ" источник, знакомый с материалами дела.

Сейчас с главным врачом общаются следователи. Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". В СК по Петербургу и Ленобласти воздерживаются от комментариев.

Пока известно о трех погибших и трех пострадавших. Но сама клиника после случившегося разместила объявление на своем сайте, где призвала всех пациентов, которым стало плохо после гастрографии (рентгеновского обследования желудка с использованием сульфата бария), обращаться в медучреждение.

Источник, знакомый с материалами дела, сообщил "РГ", что звонки от пациентов стали поступать. Сейчас выясняется, в каком состоянии эти люди.

По данным комздрава Петербурга, сейчас в диагностическом центре ведется внутренняя проверка.

По предварительным данным, пока причину ЧП следователи, а также сотрудники территориального управления Росздравнадзора, видят в использовании бария сульфата. Вообще-то это вещество считается безопасным, пациенты пьют его перед обследованием и оно при диагностике выступает как контраст и позволяет, например, выявить новообразования в ЖКТ. Но в данном случае контрастное вещество могло спровоцировать отравление пациентов.

Сейчас по решению Росздравнадзора по Петербургу и Ленобласти использование бария сульфата временно приостановлено. Ход расследования взят под контроль городской прокуратурой.