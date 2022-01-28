СК: Пациенты в клинике Петербурга умерли от контрафактного препарата

Следственный комитет по Санкт-Петербургу установил, что трое пациентов диагностического центра, скончавшиеся после обследования желудка, умерли от контрафактного препарата, сообщили в ведомстве.

Напомним, пациенты проходили рентгенографическое исследование. В качестве контрастного вещества при таких процедурах используется сульфат бария. В СК по Петербургу говорят, что вместо того, чтобы применять безопасный сертифицированный медицинский препарат, в диагностическом центре использовали контрафактный химикат. Это вещество, как отмечают в региональном СК, не отвечало требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Трагические результаты не заставили себя ждать. Шестеро человек после процедуры, которая вообще-то считается безопасной, попали в больницу. Врачи пытались спасти всех, но трое пациентов скончались.

Сейчас главный врач медицинского центра задержан, а следователи выясняют, какое предприятие производило препарат, оказавшийся в итоге ядом.