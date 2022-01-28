Новости

Лавров: Запад использует только нужные ему положения по безопасности ОБСЕ 12:12
Лавров: РФ направит странам Запада запрос об их обязательствах в ОБСЕ 12:09
Медведев: В решениях по климату недопустимо навязывать, что нужно делать 12:04
В Японии полиция арестовала удерживавшего в заложниках врача 12:02
Медведев: Нужно стремиться к четырехдневной рабочей неделе 12:02
Задержанный фотограф вернулся из Каира благодаря Посольству РФ 12:01
Лавров: Новые санкции США против России приведут к разрыву отношений 11:58
Лавров сыронизировал над вопросом о возможных санкциях США против него 11:54
Правительство упростит ведение бизнеса самозанятым 11:54
Лавров: Угрозы Вашингтона выслать посла России в США - это хамство 11:51
Посол РФ на Кубе: Сотрудничество Москвы и Гаваны в сфере ВТС развивается активно 11:50
СК: Пациенты в клинике Петербурга умерли от контрафактного препарата 11:40
Минздрав одобрил испытания еще одного препарата от COVID-19 11:38
Выросло число пришедших в Россию международных брендов 11:34
Лавров: Новая встреча с США по урегулированию кризиса пройдет в течение 2 недель 11:28
Лавров: В ответах США на предложения России есть рациональные зерна 11:24
Daily Star назвал подлодку "Белгород" убийцей городов 11:21
Пистолеты "Удав" с глушителем начнут поступать в войска в 2023 году 11:20
"Газпром" в 2021 году поставил в Турцию по "Голубому потоку" рекордный объем газа 11:14
Названы города, где легче всего продать жилье 11:06
Аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу 10:53
CNN: Переговоры Байдена и Зеленского прошли неудачно 10:51
Серийные поставки ударных дронов "Сириус" начнутся в 2023 году 10:49
Премьер Швеции отказалась созвать оборонный комитет из-за Украины 10:33
Чукотские семьи получат миллион за рождение двойни 10:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
Главный инфекционист Минздрава прокомментировал памятку для ковид-пациентов
Главный инфекционист Минздрава прокомментировал памятку для ковид-пациентов
28.01.2022 11:40
Рубрика: Происшествия

СК: Пациенты в клинике Петербурга умерли от контрафактного препарата

Текст: Вера Черенева

Следственный комитет по Санкт-Петербургу установил, что трое пациентов диагностического центра, скончавшиеся после обследования желудка, умерли от контрафактного препарата, сообщили в ведомстве.

Росздравнадзор начал проверку гибели трех пациентов в медцентре Петербурга

Напомним, пациенты проходили рентгенографическое исследование. В качестве контрастного вещества при таких процедурах используется сульфат бария. В СК по Петербургу говорят, что вместо того, чтобы применять безопасный сертифицированный медицинский препарат, в диагностическом центре использовали контрафактный химикат. Это вещество, как отмечают в региональном СК, не отвечало требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Трагические результаты не заставили себя ждать. Шестеро человек после процедуры, которая вообще-то считается безопасной, попали в больницу. Врачи пытались спасти всех, но трое пациентов скончались.

Сейчас главный врач медицинского центра задержан, а следователи выясняют, какое предприятие производило препарат, оказавшийся в итоге ядом.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Халатность врачей

Главное сегодня

За сутки в России госпитализировано 14 046 заболевших COVID-19
Лавров: Новая встреча с США по урегулированию кризиса пройдет в течение 2 недель
Медведев назвал бедность ключевой проблемой России
Посол РФ в США Антонов заявил о попытках ряда стран исказить правду о Второй мировой
В России появилась новая схема мошенничества с обнулением счета на карте
ВС РФ объяснил, когда начальник, не выдавший трудовую книжку, не виновен
Госдума ужесточает наказание за повторные побои