В Ленобласти спасатели нашли тело женщины, утонувшей в проруби на Крещение

В Ленинградской области в реке Оредеж найдено тело женщины. Спасатели и следователи сообщают, что это 41-летняя петербурженка, которая утонула в проруби во время праздника Крещения.

Информацию об обнаружении тела "РГ" подтвердили в СК по Ленобласти, а также в отряде "Доброволец", который вел поисковые работы. Тело нашли в километре от проруби, в которой утонула женщина, в 150 метрах от Рождественского моста.

Погибшую на реке Оредеж искали с 19 января. В обстоятельствах случившегося разбираются следователи.

Напомним, трагедия произошла у поселка Выра Гатчинского района. Несколько человек решили окунуться в самодельной проруби, которую никто не проверял на безопасность. В то же время менее чем в километре от этой купели была другая, оборудованная по всем требованиям безопасности, там дежурили спасатели, врачи, полиция. Но люди окунались в этой, нелегальной. Когда женщина вошла в воду, ее сразу унесло течением. Один из очевидцев сразу же бросился на помощь, но не успел, женщину затянуло под лед.

По страшному стечению обстоятельств, свидетелями гибели матери стали ее дети.