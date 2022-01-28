В Петербурге вступили в силу антиковидные ограничения для детей

В Санкт-Петербурге 28 января начали действовать новые антикоронавирусные ограничения в отношении детей. Они будут в силе до 13 февраля.

С сегодняшнего дня несовершеннолетние жители Петербурга не могут посещать музеи, театры и кинотеатры, концертные и выставочные залы, цирки. Под запретом зоопарки, океанариумы и аттракционы. Для детей закрылись практически все объекты развлечения и досуга.

Юные петербуржцы также временно не смогут посещать плавательные бассейны, фитнес-центры, крытые ледовые катки и другие спортивные учреждения. Но этот запрет не распространяется на детей, которые проходят спортивную подготовку.

Программы дополнительного образования переведены в онлайн-формат.

Эти ограничения введены в связи с ростом заболеваемости коронавирусом среди детей. По данным городского управления Роспотребнадзора, после зимних каникул она выросла в восемь раз. Чаще всего болеют дети от 7 до 14 лет и подростки. Именно они активно посещают различные кружки и секции.