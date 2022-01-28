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28.01.2022 18:34
Рубрика: Происшествия

Водолазы Ленобласти показали, как искали утонувшую в купели женщину

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)

Волонтеры из водолазной группы "Доброволец", которые на протяжении нескольких дней искали женщину, утонувшую в купели на реке Оредеж в Гатчинском районе Ленобласти, обнародовали видео, где показали ход работ.

Гатчинская епархия: Возле проруби, где утонула женщина, была другая купель

На кадрах видно, что в поисках было задействовано минимум два десятка человек. Для обследования территории обследовались как подводные аппараты, снабженные видеокамерами, также проводились и водолазные спуски. Работы велись с утра до позднего вечера.

Тело было найдено накануне вечером. Несколько часов назад в СК по Ленобласти окончательно подтвердили, что это действительно та самая женщина.

Напомним, жительница Петербурга в праздник Крещения утонула в самодельной проруби. Ее сразу же после погружения унесло течением. Свидетелями гибели матери стали дети.

Трагедия на реке Оредеж потрясла всю страну. Волонтеры из водолазной группы рассказали на своей странице в соцсетях рассказали, что столкнулись с разным отношением людей к случившемуся. Кто-то предлагал волонтерам организовать сбор денежных средств, добровольцы отказались, у них было все необходимое оборудование для поисков, многие пытались связаться с семей погибшей женщины. Волонтеры не передавали контактных данных, во-первых, следуя требованиям законодательства о персональных данных, во-вторых, чтобы не тревожить людей, убитых горем.

Многие пытались подсказать добровольцам, где и как вести поиски. В частности, в ход шли народные приметы. Также свою помощь предложили многочисленные гадалки, экстрасенсы и ясновидящие. Волонтеры такую помощь также принимать не стали.

Сейчас поисковая операция официально завершена. Родственники смогут похоронить женщину после завершения следственных действий.

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