Таджикистан и Киргизия создадут совместную комиссию по расследованию конфликта на границе

Таджикистан и Киргизия создадут совместную комиссию по расследованию причин вооруженного конфликта на границе. Об этом заявил заместитель председателя кабинета министров Киргизии, глава Госкомитета национальной безопасности КР Камчыбек Ташиев.

По его словам, на 16 часов местного времени 28 января 2022 года обстановка на киргизско-таджикской границе, где накануне произошел вооруженный конфликт, спокойная. Эвакуированным гражданам оказывается вся необходимая помощь.

Камчыбек Ташиев также сообщил, что между Киргизией и Таджикистаном достигнута договоренность о создании совместной комиссии по расследованию причин инцидента, обеспечении возвращения домой местных жителей, а также об отводе от соответствующей линии границы всех воинских формирований, кроме пограничных нарядов, разблокировке всех дорог, восстановлении разрушенной инфраструктуры и линий электропередачи.