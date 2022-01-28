В Метавселенных будут проводить концерты

Warner Music Group задумалась над тем, чтобы создать музыкальную площадку для проведения концертов в метавселенной. В компании решили, что лучшим выбором будет интеграция с The Sandbox - популярной игрой, где люди могут торговать участками виртуальной земли и строить на них виртуальные дома.

В метавселенной смогут давать концерты такие звезды как Эд Ширан, Green Day и другие исполнители, связанные контрактами c Warner Music. Кроме того, с The Sandbox уже сейчас сотрудничает популярный рэпер Снуп Догг: ранее один из геймеров купил участок земли рядом с ним за 400 тыс. долл.

"Концерты в метавселенной набирают популярность, - говорит Екатерина Лисейчева, основательница и CEO агентства "Мандариновая лиса". - В 2020 году Трэвис Скотт выступил в игре Fortnite в формате виртуального аватара, а в ноябре 2021 Джастин Бибер провел онлайн-концерт на платформе Wave, который в том числе транслировался на YouTube. Безусловным преимуществом таких концертов является практически неограниченное количество зрителей (лимитами могут служить лишь технические характеристики сервера) и более дешевая стоимость организации мероприятия".

По ее словам, стоимость онлайн-концерта - от миллиона до нескольких миллионов рублей. "Это зависит от масштаба звезды, сложности графики, а также охвата - чем больше человек будут присутствовать на метаконцерте, тем серьезнее должна быть техническая поддержка, чтобы сервера выдержали нагрузку. Реальное же мероприятие обойдется гораздо дороже. Все потому, что нужно организовать аренду площадки, техническое оборудование, персонал и охрану. Онлайн-мероприятие будет дешевле ещё и по расчёту на одного человека, если рассматривать охваты и проходимость", - заключает Лисейчева.

Цены на проведение таких концертов сопоставимы с организацией "живых" концертов и стоят от 5 до 30 млн рублей, добавляет Иван Самойленко, управляющий партнер агентства B&C Agency. Несмотря на определенную экономию бюджета, артисты получают привычный для себя гонорар. "Что касается цен на билеты, то они наверняка будут чуть ниже или сопоставимы с самыми дешевыми билетами на "живые" концерты звезд. Иначе платформы и метавселенные, которые таким образом привлекают внимание аудитории, могут ее потерять", - добавляет эксперт