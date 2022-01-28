За рынком нужен строгий глаз

Председатель правительства Михаил Мишустин провел в Белом доме встречу с руководителем Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максимом Шаскольским, немногим более года назад вступившим в эту должность. Встреча стала поводом обсудить итоги работы ФАС за минувший год, проблемы, стоящие перед службой, и актуальные задачи в условиях постковидной реальности.

При назначении нового руководителя ФАС Михаил Мишустин в ноябре 2020 года подчеркнул, что людей в первую очередь интересует справедливость, и антимонопольная служба призвана быть "барометром настроения" населения. Продолжающаяся пандемия и вызванная ею глобальная инфляция этот запрос лишь усилили.

На сегодняшний день антимонопольная служба, как бы следуя премьерскому напутствию, стала одним из наиболее эффективных государственных институтов оперативного анализа и оценки складывающейся ситуации на рынке. Еженедельный мониторинг цен на социально значимые товары первой необходимости охватывает всю страну. За это время в десяти регионах были приняты меры по снижению цен на продукты питания, возбуждено восемь дел в отношении производителей и сетей. Крупнейшие торговые сети по итогу совещаний в службе заявили о готовности ограничить максимальный уровень наценок на товары первой необходимости на десять процентов. Средний уровень наценок торговых сетей по стране за последние полгода был снижен до 13,1 процента.

Самым серьезным вызовом прошедшего года оказались вопросы формирования цен на жизненно-важные лекарственные препараты. При анализе установленных цен ФАС среди прочих критериев мониторит цены на такие препараты в 11 референтных странах, где уровень развития экономики соответствует российским реалиям. Если выясняется, что препарат за границей стоит дешевле, чем у нас, поставщика обязывают привести цены в соответствие с зарубежным аналогом или же обосновать повышение. За год через такой мониторинг прошло более 14 тысяч цен. При этом стоимость каждого второго препарата была признана завышенной в среднем на 30 процентов.

Серия антимонопольных расследований прошла также в строительной отрасли и металлургии. Их итогом стало возбуждение дел в отношении крупнейших российских производителей о ценовом сговоре и резком повышении цен. Претензии в установлении монопольно высоких цен направлены "Северстали", "НЛМК" и "ММК". Для эффективного контроля над ценами на стройматериалы был даже создан реестр крупных производителей.

Надо отметить, что в эпоху, когда главными игроками рынка стали цифровые гиганты, борьба за справедливый рынок не стала более честной. Менее чем за год нашей антимонопольной службой был принят ряд резонансных решений, ставших сигналом для рынка, что теперь государство будет строго отстаивать права граждан и в цифровом пространстве. Как это будет на деле, первым из цифровых гигантов узнал сервис по бронированию отелей Booking.com, который был оштрафован на рекордные 1,3 миллиарда рублей за требование к гостиницам установить паритет цен. Другая компания из этой среды - Apple - получила предупреждение за сокрытие от пользователей приложений информации об альтернативных способах оплаты вне AppStore. Теперь компании грозит крупный штраф. В споре отечественных интернет-сервисов с Яндексом ФАС вынес предписание и нашему цифровому гиганту, добившись им признания своей неправоты. На этот раз стороны согласились заключить мировое соглашение. По его условиям Яндекс внесет 1,5 миллиарда рублей в Российский фонд развития информационных технологий. Понятно, что рынок цифровых услуг постоянно растет, становится очень интересным. Поэтому вдвойне важно оградить его от возможных злоупотреблений доминирующим положением.

Хотелось бы обратить внимание и на вопросы регулирования тарифов. Федеральная антимонопольная служба работает над определением механизмов ценообразования и регулирования предоставляемых услуг, в частности, в ЖКХ. Это обеспечивает прозрачность принципов формирования тарифов и сохранения доступности их для граждан. В этой части меры реагирования, принятые ФАС в прошлом году по формированию тарифов в области теплоснабжения, электроэнергии и других ресурсов, обеспечили корректировку цен с учетом реальных доходов граждан и обоснованности тарифов для конкретных регионов.

От уровня конкуренции зависит жизнь и бизнеса, и людей в нашей стране. ФАС в последний год пришлось столкнуться с большими вызовами, но есть ощущение, что набран хороший ход и ведомство как регулятор развивается в правильном направлении. Не хотелось бы давать оценки, ведь ситуация на рынке быстро меняется, но если очень осторожно: есть основания назвать итоги работы ФАС на текущий момент скорее позитивными, чем наоборот.