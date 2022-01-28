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На Земле найдено вулканическое озеро с условиями жизни, как на Марсе

28.01.2022 / 15:30
Фото: Justin L. Wang et al. / Frontiers in Astronomy and Space Sciences
Фото: Justin L. Wang et al. / Frontiers in Astronomy and Space Sciences

Бактерии рода Acidiphilium единственные живые существа, обитающие в кислотном озере, которое находится в главном кратере вулкана Поас в Коста-Рике. Это место показывает, как на Марсе может существовать жизнь.

Фото: NASA / JPL-Caltech / ASU
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Это одно из самых неблагоприятных мест для жизни на Земле. В нем очень кислая вода, полная токсичных металлов, ее температура колеблется от комфортной до кипящей. Газовые извержения вызывают внезапные взрывы из пара, пепла и камней. Однако такая среда, вероятно, является местом, где зародилась земная жизнь, а также, возможно, марсианская, если такая когда-либо все же существовала.

Так, биологи обнаружили способ выживания микроорганизмов в этом озере. В 2017 году команда исследовала, какие изменения произошли в микробном разнообразии этого места после последнего извержения. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Astronomy and Space Sciences.

С помощью секвенирования ДНК организмов в образцах озера команда подтвердила, что бактерии обладают широким спектром биохимических способностей. Они потенциально помогают микроорганизмам переносить экстремальные и динамичные условия. Бактерии могут создавать энергию с использованием серы, железа, мышьяка, фиксации углерода, простых и сложных сахаров. Это больше, чем ученые предполагали увидеть. Вероятно, такой богатый набор и является ключом к разгадке их выживаемости. Исследователи назвали логичным то, что именно таким образом жизнь адаптируется к экстремальным условиям.

Несмотря на смертельную среду, гидротермальные системы обеспечивают большинство ключевых компонентов для эволюции жизни, включая тепло, воду и энергию. Предыдущие поиски жизни на Марсе были сосредоточены на озерах и реках, однако исследователи настаивают, что нужно уделять внимание местам, где раньше миллиарды лет находились горячие источники. По их словам, есть несколько хороших целей на краю кратера Джезеро, где прямо сейчас находится марсоход Perseverance.

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