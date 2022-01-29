Доктор Мясников назвал помогающие укрепить иммунитет продукты

Орехи возглавляют рейтинг природных "лекарств", которые способны уменьшить воспаление в организме. Самые полезные из них - грецкий орех и миндаль без добавления соли или сахара. Об этом заявил врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

По его словам, те, кто систематически питается орехами, живут в среднем на два года дольше. Сам по себе орех, конечно, не может предотвратить серьезных заболеваний, но он укрепит иммунитет и снизит риски.

"Если вы спросите: "А что бы мне съесть, чтобы не заболеть ковидом или быстро восстановиться?", - ответ будет: "В том числе орехи", - сказал Мясников, добавив, что вакцинация остается самым надежным способом защиты от COVID-19.

По словам Мясникова, орехи также успешно борются с риском развития рака молочной железы и ее рецидивами, с инсультами и инфарктами. "Орехи - это дар богов", - заключил врач.

Врачи неоднократно подчеркивали пользу орехов, в случае если они не вызывают аллергии или индивидуальной непереносимости. В частности, миндаль богат магнием и цинком. В сутки рекомендуется есть не более 20 "миндалинок" или 3-4 грецких ореха. При покупке лучше отдавать предпочтение орехам в скорлупе, а перед употреблением их рекомендуют замочить в воде на 6-8 часов.

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