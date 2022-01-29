Доктор Мясников назвал помогающие укрепить иммунитет продукты

Новости

В Австрии с 5 февраля снимут ограничения по коронавирусу 15:44
Сбежавший из Польши солдат обратился в Гаагский трибунал 15:13
В Саппоро открыли Год российско-японских межрегиональных и побратимских обменов 14:53
Песков не исключил контактов Путина и Зеленского в Пекине 14:41
Археологи раскрыли загадку строительства курии Помпея в Риме 14:34
Россиянам рассказали, какие продукты могут подешеветь в 2022 году 14:28
Путин поручил рассмотреть проект создания реестра токсичного контента в интернете 14:26
В Забайкалье до 1 марта отменили все массовые мероприятия для детей 14:26
Путин поручил предусмотреть дни памяти о геноциде в воспитательной работе 14:20
Путин поручил проанализировать практику ареста обвиняемых в ненасильственных преступлениях 14:16
Президент указал решить вопрос регистрации бездомных 14:11
Путин поручил до 1 июня подготовить разъяснения насчет превышения самообороны 14:03
Путин поручил проанализировать законы об иноагентах 14:02
Путин поручил продумать упрощение назначения соцвыплат для граждан РФ, живущих в ДНР и ЛНР 13:52
Пащенко стал вторым в гонке преследования на ЧЕ по биатлону 13:39
В Белом доме появилась "первая кошка Америки" 13:37
В Бостоне начался исторический шторм 13:35
Стас Михайлов в Крещенскую ночь попал в больницу 13:11
Свидетельства пересечения древних цивилизаций обнаружены в Тибете 13:11
Андрей Бочкарев: Участок Троицкой линии метро от "Новаторской" до "Бачуринской" готов почти наполовину 12:54
Партия Макрона начала предвыборную кампанию без президента 12:54
Клуб IZI Moscow могут закрыть на 90 суток за нарушение антиковидных мер 12:50
Мишустин назначил нового главу Росжелдора 12:17
"Омикрон" выявлен в 78 регионах России 12:02
Названы самые редкие и необычные вакансии в России 11:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
Главный инфекционист Минздрава прокомментировал памятку для ковид-пациентов
Главный инфекционист Минздрава прокомментировал памятку для ковид-пациентов
29.01.2022 16:08
Рубрика: Общество

Доктор Мясников назвал помогающие укрепить иммунитет продукты

Текст: Анастасия Селиванова

Орехи возглавляют рейтинг природных "лекарств", которые способны уменьшить воспаление в организме. Самые полезные из них - грецкий орех и миндаль без добавления соли или сахара. Об этом заявил врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости
Мясников объяснил, при каких симптомах "омикрона" нужно вызывать врача

По его словам, те, кто систематически питается орехами, живут в среднем на два года дольше. Сам по себе орех, конечно, не может предотвратить серьезных заболеваний, но он укрепит иммунитет и снизит риски.

"Если вы спросите: "А что бы мне съесть, чтобы не заболеть ковидом или быстро восстановиться?", - ответ будет: "В том числе орехи", - сказал Мясников, добавив, что вакцинация остается самым надежным способом защиты от COVID-19.

По словам Мясникова, орехи также успешно борются с риском развития рака молочной железы и ее рецидивами, с инсультами и инфарктами. "Орехи - это дар богов", - заключил врач.

Врачи неоднократно подчеркивали пользу орехов, в случае если они не вызывают аллергии или индивидуальной непереносимости. В частности, миндаль богат магнием и цинком. В сутки рекомендуется есть не более 20 "миндалинок" или 3-4 грецких ореха. При покупке лучше отдавать предпочтение орехам в скорлупе, а перед употреблением их рекомендуют замочить в воде на 6-8 часов.

Перед принятием каких-либо решений, касающихся вашего здоровья, консультируйтесь со специалистом.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

Главное сегодня

Путин поручил продумать упрощение назначения соцвыплат для граждан РФ, живущих в ДНР и ЛНР
Володин рассказал о вступающих в силу в феврале законах
Песков не исключил контактов Путина и Зеленского в Пекине
Под Новгородом МиГ-31 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
Вирусолог Нетесов: Пятая волна COVID-19 в России продлится четыре месяца
Психотерапевт рассказал, как не поддаться на уловки кибермошенников
Гидрометцентр: Начало февраля в России будет аномально теплым