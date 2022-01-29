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29.01.2022 12:02
Рубрика: Общество

"Омикрон" выявлен в 78 регионах России

Текст: Анастасия Селиванова

Штамм коронавируса "омикрон" выявлен на территории 78 регионов России. Об этом 29 января сообщил оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Фото: iStock
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За последние сутки выявлено более 113 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, госпитализировано 14,5 тысячи человек. Выздоровели 30 тысяч человек.

Неделей ранее, 22 января, "омикрон" был зафиксирован в 63 регионах России, доминирующим оставался штамм "дельта". Однако основной прирост заболеваемости, судя по всему, связан именно с "омикроном".

Его отличительная особенность - высокая заразность и короткий инкубационный период, в связи с чем медики по возможности рекомендуют изолироваться людям из групп риска, а всем, у кого нет медотвода, пройти вакцинацию. По данным оперштаба, полный цикл вакцинации пройден в России уже 79 млн раз.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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