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29.01.2022 08:26
Рубрика: В мире

Президент Хорватии Миланович назвал премьера страны "украинским агентом"

Текст: Александр Саможнев
Премьер-министр Хорватии Андей Пленкович ведет себя как "украинский агент", заявил президент страны Зоран Миланович.

Тем самым политик дал понять, что не намерен отказываться от своих слов об отзыве хорватских военных из сил НАТО в случае вооруженного конфликта между Россией и Украиной, и не планирует извиняться перед киевскими властями.

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Ранее президент Хорватии выразил мнение, что Украине "не место в НАТО". Политик обвинил Украину в прославлении участников массовых убийств поляков и евреев. "Протесты на майдане, которые имели явные элементы государственного переворота и свержения законно избранного правительства. С сердечной помощью ЕС и Вашингтона", - цитирует Милановича ТАСС.

После этого политик попал в базу скандального украинского ресурса "Миротворец" как "антиукраинский пропагандист". Премьер-министр Хорватии от имени правительства принес Киеву официальные извинения и обвинил Милановича в подрыве авторитета страны.

Президент также отверг предположение о том, что он пророссийский политик. "На прошлой неделе я был проамериканским, когда призывал правительство принять подарок от США в виде 80 с чем-то БМП "Бредли". Видите, как это меняется от недели к неделе", - заключил Миланович.

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