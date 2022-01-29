Президент Хорватии Миланович назвал премьера страны "украинским агентом"

Тем самым политик дал понять, что не намерен отказываться от своих слов об отзыве хорватских военных из сил НАТО в случае вооруженного конфликта между Россией и Украиной, и не планирует извиняться перед киевскими властями.
Ранее президент Хорватии выразил мнение, что Украине "не место в НАТО". Политик обвинил Украину в прославлении участников массовых убийств поляков и евреев. "Протесты на майдане, которые имели явные элементы государственного переворота и свержения законно избранного правительства. С сердечной помощью ЕС и Вашингтона", - цитирует Милановича ТАСС.
После этого политик попал в базу скандального украинского ресурса "Миротворец" как "антиукраинский пропагандист". Премьер-министр Хорватии от имени правительства принес Киеву официальные извинения и обвинил Милановича в подрыве авторитета страны.
Президент также отверг предположение о том, что он пророссийский политик. "На прошлой неделе я был проамериканским, когда призывал правительство принять подарок от США в виде 80 с чем-то БМП "Бредли". Видите, как это меняется от недели к неделе", - заключил Миланович.