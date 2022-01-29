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29.01.2022 16:45
Рубрика: Культура

В Москве в динамике показали легендарную "полуторку"

Текст: Игорь Елков

На выставке "Моторы войны" по случаю "дня рождения" ГАЗ-АА прошел микро-пробег уникального экземпляра. Внутри выставочных ангаров, заполненных бронемашинами, армейскими грузовиками, мотоциклами и даже танками (представлены легендарный Т-34 и символ "битвы за Москву" легкий Т-60) полчаса лихо ездил фургон с надписью на борту "Хлеб".

Фото: Военное Обозрение / youtube.com
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Самой первой собранной у нас "полуторке" сегодня бы исполнилось 90 лет. Но вряд ли где-то сохранились машины первых выпусков. Машина грузоподъемностью 1,5 тонны разработана в США, Советский Союз его официально купил. Сначала через Мурманск из Америки везли машинокомплекты, из которых собирали "полуторки". Затем компания "Форд" построила в Нижнем Новгороде огромный завод.

29 января - 90 лет, как с заводского конвейера сошла первая "полуторка".

Что интересно: тогда ее "полуторкой" еще никто не называл, это прозвище прикрепилось значительно позже. Но если я назову грузовик исторически верно, то мало кто поймет о каком автомобиле идет речь. Ведь если правильно, то он - НАЗ-АА. Ну и какие у вас ассоциации? Люди, связанные с авиацией, вспомнят о НАЗе, который "носимый аварийный запас" (для выживания в случае катапультирования), остальные просто пожмут плечами. Дело в том, что, когда строили завод, город еще назывался Нижний Новгород, и машина естественно была НАЗом. Но через 9 месяцев, в октябре 1932 года, Нижний переименовали в Горький в честь заслуг пролетарского писателя Максима Горького. Завод тоже пришлось переименовать в ГАЗ.

И последний штрих: перед тем, как стать НАЗ-АА и ГАЗ-АА, машина именовалась Ford-АА. Согласитесь, не каждому автомобилю такое выпадет. Да, кроме "полуторки", ей придумали немало народных названий. Какие-то локально прижились, но большинство - нет…

Что "полуторка" в версии гражданского хлебного фургона делает на выставке военной техники?

Как говорят организаторы (выставку в Москве проводят крупнейшие российские частные коллекционеры авто- и бронетехники, военно-исторический клуб "Капонир" и Мосгортранс), несмотря на мирный вид, она самый что ни на есть "мотор войны". Этот ГАЗ-АА сошел с конвейера в 1938 году. Осенью 1941 года машину мобилизовали из народного хозяйства на фронт. Служба продолжалась до 1960 года, после чего ее водрузили на постамент возле московской автобазы "Мосхлебтранса" №23. В 1978 году "полуторку" выпросили киношники - для съемок фильма "Место встречи изменить нельзя". Играла роль машины банды "Черная кошка".

То есть легендарная машина - еще и звезда легендарного фильма. Ей 84 года, но легко завелась, а во время динамического показа не разу не заглохла.

Как думаете, тачки и ласточки, на которых мы сегодня самовыражаемся на дорогах (это я так элегантно заменил термин "выпендриваемся"), разменяв девятый десяток, на такое будут способны?

Конкретно

- Название исходной модели (Ford-AA) означало, что это грузовик. Название Ford-A было отдано легковому авто (родственному по конструкции), который тоже поставлялся в СССР. Буква "А" никак не расшифровывалась, просто внутризаводское обозначение модели.

- Передняя подвеска была зависимой, а из-за недостаточно мощного (на ГАЗ-АА стоял 40-сильный двигатель) мотора, машину оснастили демультипликатором - понижающей передачей. Топливо подавалось в карбюратор самотеком. В целом - простая, надежная и ремонтнопригодная конструкция.

- ГАЗ-АА и ее модификация ГАЗ-ММ к 1941 году составляли 58,5% автопарка Красной армии.

- В годы войны "полуторку" упростили до предела: выпускалась версия без бамперов, передних тормозов, с кабиной без дверей и с одной фарой. На знаменитой "Дороге жизни" по льду Ладоги водители часто самостоятельно снимали двери, даже если они были установлены на заводе. Чтобы успеть выпрыгнуть из тонущего грузовика.

- Последняя "полуторка" (модели ГАЗ-ММ) сошла с конвейера Горьковского автозавода 10 октября 1949 года. Всего было изготовлено 985 тыс. этих грузовиков.

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