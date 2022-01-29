В Забайкалье до 1 марта отменили все массовые мероприятия для детей

В Забайкальском крае с 31 января по 1 марта отменяются все массовые мероприятия с участием детей. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Зрителей и участников младше 18 лет не будут пускать на досуговые, развлекательные, физкультурные мероприятия. Причем, не имеет значения, кто организатор: государственный подростковый клуб или частный развивающий центр. Запрет касается в том числе и мероприятий на открытом воздухе, подчеркивают краевые власти.

Единственное исключение касается мероприятий в дистанционном формате. Их можно проводить без ограничений.

В школах и частных образовательных организациях администрация обязана выявлять сотрудников и учеников с признаками ОРВИ, а также тех, кто контактировал с больными коронавирусом. Все заболевшие сразу же отправляются на самоизоляцию, контактные - тоже. Если в классе заболел хоть один ученик, школа должна отправить на дистанционку весь класс. Также в школах отменятся все мероприятия, в которых одновременно участвовали ребята из разных классов. Это сделано, чтобы потоки учеников были максимально обособленными.

Такие меры, как запрет на мероприятия с участием детей и перевод на удаленку класса даже при одном заболевшем ученике, уже введены в некоторых других регионах, например, в Петербурге. Причина одна - в нынешнюю волну коронавируса дети заболевают чаще, чем взрослые. При этом вакцинация несовершеннолетних только начинается, поэтому главная цель всех проводимых мероприятий - максимально защитить детей от заражения.