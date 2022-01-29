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29.01.2022 20:32
Рубрика: Происшествия

Губернатор Ставрополья опроверг данные о выбросе аммиака в Пятигорске

Текст: Никита Пешков
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров назвал "фейком" информацию о выбросе аммиака во время пожара на предприятии "Холод". На своей странице в Instagram он призвал правоохранительные органы найти провокаторов.

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Как ранее сообщала "РГ", днем 29 января в одном из цехов хладокомбината на улице Козлова, 39 вспыхнул пожар. Спустя 2,5 часа пожарным удалось локализовать огонь и ликвидировать открытое горение.

Параллельно в соцсетях стала распространяться информация якобы от комиссии по чрезвычайным ситуациям Пятигорска, о том, что во время инцидента произошел выброс аммиака.

- Кто-то пытается распространять сейчас вот такие "поделки" про якобы выброс аммиака в городе. Официально заявляю: эти "сообщения" - ложные. Так что, если получите такое "подметное письмо", отправьте его по назначению - в корзину. Попрошу правоохранительные органы разобраться: кто и зачем запускает такие провокации, - прокомментировал ситуацию Владимир Владимиров.

Тем временем в пресс-службе МЧС сообщают, что пожарные продолжают работать на территории хладокомбината. Они разбирают завалы и проводят проливку, чтобы предотвратить возобновление горения. В ведомстве также опровергли слухи об утечке каких-либо опасных веществ.

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