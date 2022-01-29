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29.01.2022 17:53
Рубрика: Происшествия

Пожарные ликвидировали открытое горение на заводе в Пятигорске

Текст: Никита Пешков

Крупный пожар, который разгорелся на территории предприятия в Пятигорске, был локализован на площади 600 метров. Вскоре открытое горение было ликвидировано. Экстренные службы продолжают работу, сообщил представитель ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Архангельской области
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Ранее "РГ" писала, что ближайшие к заводу жилые дома были эвакуированы.

- В 17:25 пожар на площади 600 квадратных метров был локализован. Предварительно погибших и пострадавших нет. К тушению привлечены 95 человек и 28 единиц техники - заявил заместитель начальника ГУ МЧС России по Ставропольскому краю полковник внутренней службы Дмитрий Овчинников.

Вскоре поступила информация о ликвидации огня. Пожарные продолжают разбор и проливку конструкции, чтобы пламя не вспыхнуло вновь.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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