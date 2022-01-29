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29.01.2022 14:28
Рубрика: Экономика

Россиянам рассказали, какие продукты могут подешеветь в 2022 году

Текст: Алексей Рыбин

Директор финансового центра "СКОЛКОВО-РЭШ" Олег Шибанов спрогнозировал, какие продукты могут подешеветь в 2022 году, По его словам, которые приводит "Прайм", цены могут снизится на продукты, связанные с пшеницей и сахарной свеклой.

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
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Как пояснил эксперт, несмотря на сложность прогнозирования в самом начале года, о некоторых вещах можно говорить уже сейчас. Так, по его словам, в этом году ожидаются хорошие урожаи пшеницы и сахарной свеклы, поэтому можно ждать снижения цен на них.

"Скорее всего, это некоторые продовольственные товары, включая связанные с пшеницей и сахарной свеклой. В начале года в России немного дешевели яйца и мясо курицы", - отметил Шибанов.

В конце ноября Росстат фиксировал, что в России снизилась цена почти на все мясо, а также помидоры, лук, картофель и яблоки. А в начале нового года крупнейшие российские ретейлеры направили в Федеральную антимонопольную службу свои предложения по ограничению цен на базовые продукты.

Экономика Товары и цены Цены на продукты

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