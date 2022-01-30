10 немецких автомобилей, которые оказались не нужны россиянам

Немецкие автомобили традиционно считаются в нашей стране едва ли не эталоном качества, а потому при довольно высоких ценах многие модели пользуются стабильным спросом. В 2021 году в топ-10 самых востребованных автомобильных марок вошли Volkswagen и BMW. На подступах к десятке остановился Mercedes-Benz. Всего с учетом Audi, Porsche и Opel брендам из ФРГ удалось за 12 последних месяцев реализовать в РФ почти 210 тысяч машин.

Однако и у брендов из Германии есть модели, которые покупатели по разным причинам обходят стороной. "РГ" составила топ-10 немецких автомобилей, оказавшихся в 2020 году не нужными для отечественных потребителей.

Первым с конца оказался единственный в этом списке кроссовер - Opel Crossland. Появившись в мае, он разошелся тиражом 77 экземпляров. Как мы уже писали в тексте о самых "ненужных" SUV, далеко не все автолюбители готовы отдавать 1,7-2,2 млн рублей за автомобиль со 110-сильным турбомотором 1.2 и передним приводом. За эти деньги на рынке гораздо больше интересных предложений, причем и найти их, если исходить из числа дилеров и их географии, проще, чем Opel.

9-м стало среднемоторное спортивное купе Porsche Cayman. "Добавить эмоции в будни", как гласит придуманный компанией слоган, решились 66 человек. Причем у них был выбор из трех различных версий с моторами от 300 до 400 л.с. Цена от 5,3 до 7,6 млн рублей.

Porsche Cayman. Фото: Porsche

Только 55 автолюбителей выбрали E-Klasse Cabrio от Mercedes-Benz. И, пожалуй, для нишевой модели минимум за 5,9 млн рублей (за комплектацию на "механике"!) - это неплохой результат. Например, Porsche Boxter - тот же Cayman, но без крыши и дороже (до 8,4 млн рублей), - собрал всего 29 заказов.

Porsche Boxter. Фото: Porsche

Шестым снизу оказался хэтчбек Mercedes-Benz B-Klasse. В компании его называют "семейным автомобилем", но, очевидно, что такая компактная машина по цене от 2,1 млн рублей подойдет не каждой семье. Конкретно в 2021 году - только 15-ти. Наверное, могло быть и больше, но уже со второго квартала прошлого года найти такие машины у дилеров было сложно.

Mercedes-Benz B-Klasse. Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz AMG GT Coupe, напротив, доступны к покупке. Но результат такой же - 14 продаж за год. Тут играет роль цена - от 9,9 до 18 млн рублей. Да и не каждый водитель справится с "табуном", в котором от 367 до 639 "лошадей".

Mercedes-Benz AMG GT Coupe. Фото: Mercedes-Benz

Четвертая строка - у электрического ситикара BMW i3 с необычными задними дверями, которые распахиваются назад, углепластиковым кузовом и пробегом в 307 км. Как сообщают немецкие СМИ, 2022 год станет последним для этой модели. В России жалеть особо не будут - в 2021-м продано лишь 12 машин.

BMW i3. Фото: BMW

Ну а в первой тройке "ненужных "немцев" - только Mercedes-Benz. Всего 10 покупателей было у S-Klasse Coupe, пять у Mercedes-AMG GT Roadster и лишь два - у SL-Klasse. Впрочем, таких машин, по нашей информации, у дилеров и не найти - как правило, их предлагают под заказ. Ничего удивительного для бренда, в конфигураторе которого 21 строчка только в списке моделей.

Mercedes-Benz SL-Klasse. Фото: Mercedes-Benz

Ну и напомним самых популярных "немцев": VW Polo - 46 887 машин, VW Tiguan - 29 232 и BMW X5 - 7 397.