10 кроссоверов, которые оказались не нужны россиянам

Рейтинги популярных кроссоверов - пожалуй, одна из наиболее читаемых тем в любом автомобильном СМИ. Проект "Автопарк", как и другие профильные ресурсы, ежемесячно публиковал результаты продаж в сегменте SUV, но теперь решил взглянуть на ситуацию в буквальном смысле с другого конца. Представляем топ-10 SUV, которые оказались не нужны россиянам. По крайней мере, если судить по числу их продаж.

Поясним, что в наш рейтинг попали только действительно неудачники - модели, которые россияне покупали (а точнее - не покупали) хотя бы в течение 6 месяцев в минувшем году. Таким образом мы исключили из списка автомобили, продажи которых только начались в конце 2021-го либо завершились в его начале.

В результате в топ-10 попали пять китайских кроссоверов, три европейских и по одному "японцу" и "американцу". Кстати, представительство европейских SUV в нашем антирейтинге год от года растет. В 2018 и 2019 годах в число невостребованных попадал только скромный Peugeot 2008, а в 2020-м - Opel Grandland X и Jaguar I-Pace. Последнему не удалось вырваться из "подвала" и спустя год.

Но начнем мы с Opel Crossland, который и замкнул десятку. Продажи машины начались в мае, и до конца года модель успела разойтись тиражом в 77 экземпляров. Это очень скромный результат - например, в 2020-м занявший 10-е место с конца Changan CS75 собрал 186 продаж. Особенно забавно, что перед выходом модели на рынок ее называли конкурентом Kia Seltos, Skoda Karoq, Renault Kaptur, но в итоге эти автомобили, как говорится, и рядом не стояли.

Причин здесь много. Мало того, что дилеров Opel после рестарта марки в РФ можно найти далеко не в каждом городе, так еще и оснащен Crossland оказался неубедительно. Под его капотом располагается слабенький 1,2-литровый турбомотор на 110 л.с. в паре с 6-ступенчатой АКП и исключительно передним приводом. Уже хорошо, что к нам не привезли 83-сильный агрегат, хотя такой кроссовер мог бы стать подешевле. У актуального варианта цена довольно приличная - от 1,7 млн в базе с тканевым салоном до 2,15 млн в топе.

Фото: Пресс-служба Opel

Уже упомянутый Jaguar I-Pace стал 9-м - 69 проданных машин. И, пожалуй, это не так уж и плохо. Во-первых, привозить "электрички" у нас вообще решается не каждая компания. Во-вторых, при цене 7,5-8 млн рублей посетителя автосалона еще нужно убедить в целесообразности покупки, ведь другие Jaguar стоят дешевле, а выглядят солиднее. У I-Pace два электромотора суммарной мощностью 234 л.с. и полный привод. Батарея позволяет проехать до 470 км без подзарядки.

Следующий кроссовер в нашем списке - Citroen C3 Aircross с 68 продажами. Могло быть и больше, но дилеры долго распродавали остатки со своих складов, а в середине сентября стартовали продажи обновленных кроссоверов. Но, видимо, развернуться как следует с логистикой и маркетингом компания не успела. Ну и все-таки Aircross - на любителя. Внешность с претензией и оснащение не для всех.

Бензиновые моторы на 82 л.с. и дизельный на 92 л.с. сочетаются с МКП, а с АКП - только "атмосферник" на 110 "сил". Плюс цены вполне европейские - самый просто вариант стоит 1 659 000 рублей, остальные - 1,9-2,2 млн рублей.

Jeep Renegade - завсегдатай наших антирейтингов. На этот раз его результат - 59 машин. Проданы они были за 8 первых месяцев года, после чего российский рынок с этим компактным кроссовером наконец попрощался. В компании его называли "входным билетом в мир Jeep", но потребители, видимо, предпочитали покупать "абонемент".

Шестым оказался некогда самый популярный китайский "паркетник" в России - Lifan X60. Удивительно, сколько их в свое время "наштамповали" на давно канувшем в лету черкесском заводе "Дервейс". Но у нас и по сей день продаются машины 2018 и даже 2017 годов. Правда, всего по несколько штук в месяц. Суммарно набралось 56.

Lifan X60. Фото: Lifan

В первой пятерке еще несколько таких же "динозавров" - китайских кроссоверов из прошлой жизни. Сдается, нынешним представительствам Haval, Chery и Geely стоило бы выкупить все оставшиеся такие машины - только чтобы они не портили имидж авто из КНР, который, кажется, уже начал меняться в России.

Ну а если серьезно, то занявший пятое место Zotye T600 в свое время считался едва ли не премиальным SUV, и не потому, что является копией старого VW Touareg. Но время идет - марка обанкротилась в Китае, немецкий оригинал уже дважды обновился и у дилеров осталось считанное число T600. В этом году автолюбители разобрали 46 таких машин.

Zotye T600. Фото: Zotye

А вот настоящий премиум у нас на четвертом месте. Это Lexus NX300 с литерой H в названии. То есть, гибридная версия вполне популярного NX300. Так уж сложилось, но россияне к "смешанным" автомобилям относятся настороженно, в итоге на сайте марки такой версии уже нет. В общем, итоговые 45 продаж - вполне понятный результат для гибридной машины за 5 млн рублей.

Lexus NX300H. Фото: Lexus

Третье место - у настоящего внедорожника, которого в России вполне могла ждать лучшая судьба, появись он под каким-то другим брендом. Это рамный полноприводный Foton Sauvana с 2-литровым турбомотором на 201 и 217 л.с., "механикой" Aisin или "автоматом" ZF.

Его предлагали (а может, еще где-то и предлагают) значительно дешевле Haval H9, не говоря уже о Prado. И при цене до 2 млн рублей 37 автолюбителей согласились закрыть глаза на явно устаревший интерьер и функционал. Их могло быть и больше, но многие автолюбители даже не знают о такой модели, а дилеры Foton, если где и остаются, занимаются грузовиками.

Foton Sauvana. Фото: Foton

Вторым с конца стал Lifan X50, который можно было бы отнести и не к кроссоверам, а к хэтчбекам, но буква X в названии говорит о том, что в компании его позиционировали в одном сегменте с тем же X60. Судя по всему, 30 проданных в этом году экземпляров - это остатки партии, произведенной еще в 2018 году на "Дервейсе". О том, что с моделью пора прощаться, говорит и тот факт, что на сайте марки ее прайс-лист не обновлялся уже несколько лет. Там все еще указаны цены в 600-700 тысяч рублей.

Lifan X50. Фото: Lifan

Ну и главный неудачник года - Zotye Coupa. Это купеобразная, более современная и более дорогая модификация T600 с мотором 1.5T на 143 л.с., которую коллеги когда-то метко назвали "неизданной версией Touareg".

Вообще ее и не стоило бы рассматривать как модель, представленную у нас на рынке, если бы 5 (!) ее продаж не растянулись на восемь месяцев. По одной машине россияне купили в апреле, августе, ноябре и сразу две - в декабре. Есть подозрение, что с этих автомобилей время от времени снимали арест, связанный, например, с банкротством дилеров, и они тут же продавались. Ну покупателей можно понять - смотрится Coupa интересно.

Zotye Coupa. Фото: Zotye

Остается напомнить топ-10 самых популярных в России кроссоверов. Десятку формируют Hyundai Creta, Lada Niva, Renault Duster, Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Kia Sportage, Nissan Qashqai, Skoda Karoq, Mazda CX-5 и Nissan X-Trail. Для сравнения: последний за час работы дилерских центров расходился таким же тиражом, как Zotye Coupa за весь год.