10 кроссоверов, которые оказались не нужны россиянам

Публикация рейтингов самых востребованных кроссоверов - обычная практика любого автомобильного СМИ. Журналисты, а вместе с ними, смеем надеяться, и читатели с интересом следят за гонкой, которую в течение 12 месяцев устраивают на авторынке популярные модели. А что происходит на другом конце списка? "РГ" составила список самых ненужных россиянам кроссоверов, которые за минувший год не обрели и 250 новых владельцев.

Добавим, что часть моделей объективно не может похвастать высокими продажами, поскольку только что вышла на рынок либо какое-то время назад выбыла из ассортимента. Поэтому для большей корректности нашего антирейтинга мы учитывали только те автомобили, которые россияне покупали хотя бы в течение 6 месяцев в течение года. В итоге в десятку неудачников попали шесть китайских кроссоверов, а также французский, японский и два американских.

Итак, открывает список кроссовер Chery Tiggo 2 с 251 продажей. Компактный кроссовер - младший в семействе Tiggo - оказался в незавидном положении лишь потому, что его продажи в России медленно, но верно заканчивались. Если в начале 2019 года модель расходилась тиражом по 50-60 машин, то затем все сошло в буквальном смысле на нет. Слабым местом этого симпатичного и недорогого (до 850 тысяч рублей) "тигренка" стал мотор на 106 л.с. Для города, учитывая компактные размеры машины, его хватает, а на трассе уже не очень. Поскольку Chery планомерно обновляет модельный ряд, понятно желание компании привезти в 2020 году и новый Tiggo 2. Причем с многообещающей приставкой Pro.

9-е место занял Honda Pilot. В этом году японцы обновили модель, подкорректировав ей внешность, добавив хрома и включив светодиодные противотуманки во все комплектации. Однако потребители отреагировали вяло. Скорее всего, из-за цены - от 3 214 900 рублей. Да, это с восьмиместным салоном, 3-литровым мотором на 249 л.с. и полным приводом. Но все же за эти деньги выбора на рынке предостаточно. И когда в ноябре в СМИ появилась информация о том, что бренд откажется от продаж своего флагмана, этому мало кто удивился. Впрочем, слухи тут же опровергли. Так что в следующем году у Pilot будет шанс превзойти нынешний результат в 228 продаж.

Фото: Пресс-служба Honda

8-я позиция - напомним, с конца - у Jeep Renegade. Это самый доступный и самый компактный кроссовер в модельном ряду американского бренда. Стоит от 1,5 млн рублей, и в компании его называют "входным билетом в мир Jeep". Очереди за этими "билетами" явно нет - 176 продаж за год. Возможно, кто-то готов сразу оплатить абонемент и приобрести что-то более солидное. А кому-то, наверное, просто не по душе сочетание брутальности и миловидности, которое нельзя не заметить во внешности младшего из "джипов".

7-е место - за Brilliance V5. Слегка осовремененный вариант "клона" BMW X3 уже давно не завозят в Россию, пытаясь распродать скопившиеся у дилеров машины, собранные на закрывшемся заводе Derways. В этом смысле 165 продаж за год - скорее даже успех. У некоторых китайских кроссоверов, оказавшихся в похожем положении, результаты гораздо хуже. Возможно, в пользу V5 говорит сотрудничество Brilliance с баварским брендом и сочетание 143-сильного турбомотора объемом 1,5 литра с классическим "автоматом". При цене до миллиона рублей - вполне себе аргументы.

Brilliance V5. Фото: Пресс-служба Brilliance.

6-я строчка у еще одного Jeep - Cherokee. Обновленная версия некогда культового кроссовера сразу с тремя системами полного привода собрала 127 продаж. При цене от 2,3 до 3,4 млн - могло быть и хуже. Как, например, в 2018-м, когда результат был вдвое ниже. Но главное - конкуренцию этому "джипу" явно составляет "старший" Cherokee Grand. Судя по тому, что спрос на него выше в 7 раз, разница в цене кажется поклонникам Jeep не такой большой, как разница в классе.

Пятерку замыкает один из самых дорогих "китайцев" на рынке - полноприводный рамный Foton Sauvana. Конечно, заплатить 1,8-2,1 млн рублей за малоизвестного "китайца" решаются далеко не все. В 2019 году, если конкретно, таковых оказалось всего 125. И хотя этот внедорожник позиционируется как доступный конкурент Prado и частично этому статусу соответствует, на продажах сказывается слабо развитая дилерская сеть и отсутствие какой-либо рекламы. А еще - наличие Haval H9. Он немногим дороже, но, исходя из числа автосалонов, и купить его, и обслуживать гораздо проще.

Foton Sauvana. Фото: Пресс-служба Foton.

4-е место у другого "китайца" - Lifan X70. Компания еще в 2018 году была самой успешной в своем сегменте, но после закрытия завода Derways не смогла обеспечивать дилеров новыми автомобилями так, как делала это раньше. В итоге X70, разрекламированный как флагман марки и альтернатива бывшему бестселлеру Lifan X60, исчез из автосалонов первым. За 7 месяцев компания сбыла 87 машин, и на этом все закончилось. Кстати, в 2020-м продажи должны возобновиться. Но теперь кроссоверы будут уже китайской сборки. И на 70 тысяч рублей дороже прежнего - от 989 000 до 1 159 900 рублей.

На 3-й строчке снизу модель HTM Laville. Не исключено, что читатели о таком автомобиле и не слышали - за полтора года в России он ничем себя не проявил. Внешне напоминающий Hyundai ix35 кроссовер оснащен 145-сильным турбомотором 1.5, "механикой" или "автоматом", круговым обзором, кондиционером и бесключевым запуском. И все это за 949 000-1 019 000 рублей. Предложение интересное, и модель заслуживает куда большего спроса, чем 58 продаж за год. Однако ПТС у машин лишь 2017 г.в., автосалоны бренда найти непросто, а по поиску в интернете выползают десятки статей о грядущем уходе марки не только с российского рынка, но и с авторынка вообще.

HTM Laville. Фото: Пресс-служба HTM

Вторым с конца стал типичный "европеец" - Peugeot 2008. Он и в 2018-м году был близок к провалу, но все же перевалил за сотню продаж. А в 2019-м дилеры сбывали остатки дорестайлинговой машины. В итоге - 37 сделок и незавидное предпоследнее место в рейтинге. Ну а чего было ждать от машины, которую, как принято писать, получили "путем скрещивания обычного хэтчбека, однообъемника MPV, скромного "паркетника" и универсала. Да еще с мотором в 110 л.с. и по цене от 1,5 млн рублей. В Европе такие метаморфозы могут вызвать даже интерес, у нас люди выбирают чистокровные породы. Впрочем, французы не унимаются - и в следующем году планируют попытать счастья вновь с обновленным кроссовером. С еще более оригинальной внешностью и, не исключено, по более высокой цене.

Peugeot 2008. Фото: Пресс-служба Peugeot

Ну а самым невостребованным SUV России второй год подряд остается HTM Boliger. На сайте компании его рекомендуют как "люксовый китайский кроссовер, способный удивлять". Он и удивляет - тем, что все еще держится на нашем рынке. Компания торгует уже машинами 2015 года выпуска, снизив цену до 800 тысяч рублей. Но желающих за весь прошлый год нашлось лишь 11. Они получили автомобиль, который и в 2015-м должен был показаться устаревшим, с компилятивным дизайном и малопонятным 160-сильным мотором 1.8 с турбокомпрессором. Впрочем, рано или поздно эти машины, собранные в Черкесске, закончатся. И тогда в нашем антирейтинге наконец будет другой "лидер".

HTM Boliger. Фото: Пресс-служба HTM

Остается напомнить топ-10 самых популярных в России кроссоверов. Десятку формируют Hyundai Creta, Renault Duster, Volkswagen Tiguan, Kia Sportage, Lada 4x4, Toyota RAV4, Renault Kaptur, Nissan Qashqai, Skoda Kodiaq и Mitsubishi Outlander. Для сравнения: последний в этом списке автомобиль за час расходится таким же тиражом, как HTM Laville за весь год. С Creta и Boliger сравнения и вовсе покажутся некорректными.